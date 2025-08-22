Nuevas estrategias contra el fraude digital ganan terreno en Latinoamérica

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com A medida que los fraudes digitales evolucionan con inteligencia artificial y bots más sofisticados, el clásico "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" (CAPTCHA) parece haber llegado a su límite. La región de América Latina, con un fuerte crecimiento en el comercio electrónico y la digitalización de servicios financieros, se convierte en terreno fértil para la adopción de soluciones antifraude más precisas, menos invasivas y con mínima fricción para los usuarios Diseñado originalmente para diferenciar humanos de máquinas, el CAPTCHA se volvió un estándar global. Sin embargo, sus límites están hoy más expuestos que nunca: bots cada vez más avanzados pueden resolver estos desafíos visuales en segundos, muchas veces más rápido que una persona real.

A esto se suma el creciente rechazo por parte de los usuarios: un estudio de Stanford reveló que resolver un CAPTCHA visual puede tomar entre 9 y 15 segundos, y que un 15 % de los usuarios abandona el proceso si la verificación se vuelve engorrosa. En entornos de alta conversión, como fintechs o plataformas de ecommerce, ese abandono se traduce en pérdidas tangibles. En lugar de depender de desafíos visuales, algunas compañías tecnológicas están desarrollando sistemas que detectan fraudes de forma silenciosa, en segundo plano, analizando patrones de comportamiento sospechosos. Tal es el caso de Infobip Signals, una herramienta que identifica tráfico malicioso o solicitudes fraudulentas de OTP (códigos de autenticación de un solo uso) sin interrumpir la experiencia del usuario. “El sistema analiza variables como frecuencia de mensajes, origen de los intentos, y errores sistemáticos para otorgar un score de riesgo en tiempo real. Si el puntaje supera un cierto umbral, el tráfico se bloquea automáticamente, sin afectar a los usuarios legítimos”, explica Angélica Arévalo, directora de Business Strategy LATAM para Infobip. Un informe de la propia compañía indica que este tipo de herramientas permitió bloquear hasta 175.000 intentos de fraude por mes en algunas plataformas, reduciendo tanto el riesgo como el gasto en mensajes SMS innecesarios.