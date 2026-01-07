CES 2026: El año de los robots IA en casa

Tecnología & Cultura Digital

La feria de tecnología más importante del mundo presenta una nueva generación de robots domésticos y asistentes personales que salen desde responder a tus consultas en la pantalla hacia productos reales.

Por revistaeyn.com Máquinas que entienden espacios reales, escuchan, actúan, aprenden de ti sobre la marcha. El primer día del Consumer Electronic Show (CES) presentó robots que ayudan en casa, en hospitales, en fábricas. Pasamos de una Inteligencia Artificial (IA) que responde consultas a una que busca convivir con el usuario todo el tiempo. Hyundai y Boston Dynamics llevaron por primera vez al escenario de CES una demostración pública de su humanoide Atlas de nueva generación, pensado para tareas de ensamblaje automotriz y trabajo en plantas, con mayor destreza, equilibrio y navegación autónoma en desarrollo. Así llegó Atlas por primera vez al escenario de Hyundai en Las Vegas.

El robot autónomo puede ayudar a ensamblar autos en producción y será lanzado a las fábricas de Hyundai en 2028 en Savana, Georgia. Los robots conectados a internet no son un tema nuevo en CES, pero este año la clave es el papel de la IA en el centro de toda la operación de los robots para múltiples tareas. En los últimos 10 años, conocimos a Aibo de Sony en 2017, a Ballie de Samsung en 2024.

NVIDIA colocó el concepto de “physical AI” en el centro de su keynote. Su CEO, Jensen Huang, declaró que la IA escalará cada dominio de conocimiento en cada dispositivo. “Cada seis meses nace un nuevo modelo (de IA) y estos modelos se vuelven cada vez más inteligentes”, dijo el alto ejecutivo. Huang reveló que empresas que van desde Boston Dynamics y Caterpillar (CAT) hasta LG Electronics y NEURA Robotics están utilizando las tecnologías robóticas de Nvidia para desarrollar y potenciar sus diversos robots. En específico señaló cómo NVIDIA mostrará nuevos modelos de IA para entrenar robots humanoides de esas empresas, con foco en manufactura y logística como sectores de decenas de billones de dólares.La compañía presentó una plataforma para vehículos llamada Alpamayo que permite a los automóviles “razonar” en el mundo real, dijo el director ejecutivo Jensen Huang en Las Vegas. ¿Robots IA en el hogar? Las grandes compañías de electrónica de consumo como LG y Samsung están empujando el “AI home”. El CEO de Samsung, HS Kim, habló de la Era de la Experiencia donde la IA combinará hardware y software. “En la 'Era de la experiencia' necesitamos repensar el espacio que tenemos para acomodar nuestros estilos de vida diversos y cambiantes. Lo que hace que el enfoque de Samsung sea único es el hecho de que tenemos una filosofía muy clara basada en la innovación y centrada en el ser humano. Construimos y creamos para resolver problemas y mejorar la vida de las personas”, dijo HS Kim Samsung mostró su visión de “AI Living” con un ecosistema de asistentes y robots capaces de integrarse a la cocina, electrodomésticos y pantallas, hablando de “compañeros de vida” más que gadgets aislados. Su idea es integrar mejor a todos los dispositivos con IA con el concepto Family Hub. El AI OLED bot es un pequeño robot conceptual asistente de enseñanza en la universidad. Se mueve por zonas concretas y guía a estudiantes en temas como: detalles de profesores o avisos del campus.

CLOiD, el robot de LG que hace tareas en el hogar En el keynote de LG, CLOiD se presentó como un ayudante que sabe colocar un croissant en el horno para desayunar, doblar la ropa recién lavada y planchada o ajustarte el aire acondicionado antes que llegues. El robot cuenta con cinco dedos y total autonomía. Reconoce tu voz, te responde, tiene cámaras y decenas de sensores para interactuar contigo a través de gestos y expresiones humanas. Para LG, estos robots abren la puerta a la era IA Física, donde el código IA toma control del hardware. LG también lanzó una nueva versión de su aspiradora del hogar que ganó un premio de Innovación. Promete que el dispositivo se da mantenimiento a sí mismo.