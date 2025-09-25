Los expertos de inteligencia artificial ya cotizan salarios como jugadores élite

Esta es una estrategia que permite atraer profesionales altamente cotizados sin que la legislación actual pueda intervenir en el proceso.

Nvidia acaba de sumar un nuevo talento en inteligencia artificial a sus filas, pero lo llamativo es que fue incorporado de una forma poco convencional: la empresa invirtió más de US$900 millones en la compañía que él dirigía.

Según CNBC, Nvidia invirtió en Enfabrica, una startup de hardware para IA que fabrica componentes de conectividad para servidores de alto rendimiento. Como parte del acuerdo, el CEO de la empresa, Rochan Sancar, se unirá directamente a NVIDIA, bajo la dirección de Jensen Huang.

Enfabrica, fundada en 2019, ofrece soluciones que pueden conectar más de 100.000 GPUs para tareas de IA, lo que permite a NVIDIA crear sistemas integrados más eficientes con sus chips. En la práctica, esto significa desarrollar "supernodos" de computación con miles de chips listos para grandes centros de datos.

Aunque NVIDIA ya vende productos como el GB200 NVL72, esta alianza le permite avanzar hacia infraestructuras todavía más potentes.

En 2023, la compañía ya había recibido una inversión de NVIDIA durante una ronda de US$125 millones. En 2024, otra ronda de US$115 millones sumó a empresas como Arm, Samsung y Cisco.

El de Nvidia no es un caso aislado, las grandes tecnológicas están adoptando esta estrategia para asegurarse talento de primer nivel.

En junio, Meta invirtió US$14.300 millones en Scale AI para fichar a Alexandr Wang como líder de superinteligencia y en julio, Google destinó US$2.400 millones a WindSurf y sumó a su CEO, Varun Mohan.