China vs. EEUU: ¿Quién ganará la carrera de la IA? Esto dice el director de Nvidia

POR EFE

China superará a Estados Unidos en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) gracias a unos menores costos de la energía y a una regulación más laxa en ese sentido, según advirtió el director general de Nvidia, Jensen Huang, en un foro del diario británico Financial Times (FT).

"China va a ganar la carrera de la IA", sostuvo Huang, máximo responsable de la tecnológica con sede en California, en la Cumbre sobre el Futuro de la IA del FT días después de que se conociera el veto del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Nvidia venda sus chips más avanzados a Pekín.

El director general aseguró que Occidente se está viendo frenado por el "cinismo" y sostuvo que se necesita "más optimismo" de cara a avances tecnológicos.