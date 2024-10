ChatGPT permitirá buscar en el historial de conversaciones

Esta novedad, disponible para la aplicación web, permitirá “abrir de forma rápida y sencilla un chat para consultarlo o retomar un chat” en el punto donde los dejaron los usuarios.

OpenAI ha matizado que el despliegue no será simultáneo. Los usuarios de las suscripciones Plus y Team pueden acceder a la búsqueda en el historial de conversaciones, mientras que los de Enterprise y Edu deberán esperar una semana, y los de la modalidad gratuita, hasta el próximo mes.