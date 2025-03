Cinco consejos de ciberseguridad para evitar fraudes en línea

“Tenemos que ver a la era digital como una oportunidad para alcanzar nuestras metas personales, pero también necesitamos entender que los entornos digitales tienen vulnerabilidades. La clave está en actuar con cautela y verificar la autenticidad de los sitios en los que compartimos información personal”, explica Ana Túchez, Information Security Officer de MultiMoney.

De acuerdo con la representante de MultiMoney, el primer paso para aumentar la seguridad digital radica en el uso y el mantenimiento de las contraseñas de correo electrónico, redes sociales y otros sitios web de uso frecuente. “Algunas reglas básicas son: no utilizar una misma clave para todas las cuentas y que cada contraseña tenga más de 10 caracteres, incluyendo símbolos, números, mayúsculas y minúsculas”, recomienda Túchez.

Es necesario mencionar que un buen porcentaje de los fraudes son diseñados con ingeniería social; es decir; tácticas de manipulación y engaño. Los ciberdelincuentes se aprovechan de la ingenuidad o la necesidad de las personas y crean enlaces falsos de solicitudes de empleo, promociones, descuentos o anuncios para solicitar créditos, entre otros, para luego robar información y datos personales.

1. Precaución. Así como interactuamos en la presencialidad, en el mundo digital debemos tener cautela y precaución. Es decir, antes de compartir datos personales, como el correo electrónico, el número de teléfono o el número de tarjeta de crédito, necesitamos confirmar que estamos haciéndolo en un sitio confiable. “Si nosotros no hablamos con desconocidos o no le damos nuestra tarjeta de crédito a cualquiera, ese mismo principio debe prevalecer en la red. Si nos mandan un enlace por WhatsApp o correo electrónico, no debemos ingresar a él, y mucho menos llenar formularios con nuestros datos personales”, alerta Túchez, quien agrega que siempre debemos desconfiar de sorteos o premios en los que no participamos o no teníamos conocimiento previo.

2. Verificación. Ahora bien, si estamos navegando por la red y vemos una promoción o una oferta de trabajo que nos interesa, antes de acceder al link, analicemos el perfil. Las empresas confiables tienen cuentas verificadas. Es decir, aparecerá un check azul a la par del nombre. En el caso de las páginas web, se debe comprobar que la dirección comience con “https” o que se habilite la figura de un candado al lado de la barra. Otra recomendación es llamar a la institución y confirmar si tienen una promoción, oferta laboral o solicitud de crédito como la que nos apareció en la web. Por ello, evitemos realizar transacciones y solicitudes en horarios en los que no podremos confirmar la veracidad de la información.

3. Reseñas y comentarios. Leamos las reseñas y los comentarios que los usuarios hacen sobre las aplicaciones y las redes sociales de las empresas o instituciones. Esto nos da un parámetro de la satisfacción y confianza de sus servicios. Si estamos en una aplicación o perfil que no tiene comentarios, es momento de dudar y buscar otras fuentes de información para verificar su autenticidad.