Cinco consejos para protegerse durante las compras de Black Friday y Cybermonday

2. Tenga cuidado con los sitios falsos: Cuando quiera comprar en una página web, siempre revise que el enlace al que ingresa sea legítimo. Para esto, revise en la dirección URL que todo esté bien escrito, ya que las páginas falsas suelen tener una letra de más o un carácter diferente. Es mejor comprar en páginas donde has comprado con anterioridad o bien recomendadas por un amigo o familiar.

3. Cuidado con los mensajes de phishing: Si recibe un mensaje de texto o correo sobre un producto u oferta, asegúrese que este sea verídico, ya que en caso contrario puede dirigir a una página falsa para robar su información. Generalmente, una tienda legítima dirá en el mismo correo la oferta que está anunciando, sin necesidad de dar clic en ningún vínculo, además, si no se ha suscrito a ningún boletín o servicio de esta supuesta tienda y recibimos correos, incremente sus precauciones.

4. No utilice wifi público al comprar: Debe evitar realizar compras en línea si está conectado a una red de internet por wifi pública, ya que no sabe quién más puede estar conectado a la red, y desde ahí puede intentar interceptar datos e información bancaria, especialmente si está haciendo una operación con información sensible como lo son las compras en línea.

5. Investigue acerca de la tienda: Primero que nada, al encontrar una tienda en línea que no conoce debe investigar sobre la misma, ya sea buscando en internet si hay información de ella, o viendo la cantidad de seguidores y los comentarios que haya en sus publicaciones. Puede buscar reseñas o en foros para saber si otras personas han comprado ahí, y en caso no encuentre nada sobre la página, lo mejor es no comprar en ella.

“No hay que tener miedo a comprar en línea, al contrario, es una nueva tendencia que trae muchos beneficios”, aseguró Utrera, “Lo que sí es importante es tener criterio al momento de realizar estas compras, y tener mucho cuidado de no dejarnos engañar por ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad”.