¿Cómo la nube puede impulsar el e-commerce en Guatemala? Cinco claves para crecer en temporada de alta demanda

Por revistaeyn.com

La nube se ha convertido en un componente esencial del comercio electrónico en Guatemala. El país cuenta con más de 10,9 millones de usuarios de internet y una penetración digital cercana al 60%, según DataReportal 2024. Este entorno ha facilitado el crecimiento del e-commerce, que alcanzó los US$2.700 millones en 2025 y podría superar los US$5.300 millones en 2027, con un crecimiento anual compuesto del 26%, según PaymentsCMI.

Este crecimiento acelerado ha elevado las expectativas del consumidor guatemalteco. La demanda de plataformas que carguen rápido, procesen pagos sin errores y operen de forma continua ha llevado a las empresas a buscar infraestructura capaz de soportar volúmenes crecientes de tráfico.

En este contexto, las recomendaciones de los expertos se vuelven determinantes. “Cuando una plataforma falla, no solo se pierde una venta; se pone en riesgo la confianza del cliente. Por eso la nube es el habilitador central del comercio digital en Guatemala”, afirma Alexander Gutiérrez, Country Manager de IFX en Guatemala. Su visión refleja la presión que enfrentan los medianos y grandes comercios electrónicos ante un consumidor cada vez más exigente y menos tolerante.

A partir de este panorama, Gutiérrez identifica cinco claves que pueden ayudar a los e-commerce del país a fortalecer su operación y responder de forma más sólida a las exigencias del mercado digital.