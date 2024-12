Descubra los peligros del ‘grooming’ en internet, una amenaza en expansión

Aunque no es una problemática nueva, tiene un crecimiento alarmante en la era digital actual. Especialmente después de la pandemia de COVID-19 y el aumento de la actividad de los niños en línea, se identificó un gran aumento de casos.

Todas estas plataformas tienen cifrado de extremo a extremo en los mensajes entre dos personas, lo que significa que solo los participantes de la conversación pueden ver el contenido. No tienen acceso a las mismas, ni la plataforma ni las fuerzas del orden. Si bien es un rasgo excelente para la privacidad, también hace que el trabajo de identificar a los depredadores (groomer) sea más desafiante.

ESET comparte algunos consejos para proteger a los niños de estos peligros:

Comunicación Abierta: Hablar con los y las niñas y fomentar un ambiente que promueva la comunicación abierta y honesta, para que sientan que puede hablar sobre cualquier cosa sin ser juzgado.

Establecer Límites: Implementar reglas sobre cuándo y cómo se puede usar internet. Establecer límites de tiempo y asegurarse de saber qué sitios está visitando el menor. Una buena práctica es que los más pequeños usen sus dispositivos en un área poblada del hogar para que siempre se pueda monitorear la actividad, sin ser demasiado invasivo.

Lecciones de Privacidad: Explicar la importancia de no compartir información personal en línea. Una analogía puede ser: Cualquier cosa que no quisieras que tu abuela o abuelo viera, no debería ir en internet.