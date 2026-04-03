El nuevo trabajo de la era IA: enseñar a moverse a los robots

Por: revistaeyn.com
Durante años, la conversación sobre inteligencia artificial estuvo dominada por sistemas que escriben, responden o generan imágenes. Pero la próxima gran frontera tecnológica ya no está solo en lo digital.
Está en algo bastante más complejo: lograr que una máquina use un cuerpo en el mundo real. Y para eso, la industria está creando un nuevo tipo de trabajo: personas que enseñan a los robots a moverse.
No se trata de una idea futurista. En laboratorios, fábricas y centros de prueba ya hay personas que pasan horas repitiendo movimientos, manipulando objetos, guiando brazos mecánicos o controlando humanoides a distancia para que aprendan tareas básicas y complejas. El objetivo ya no es simplemente programar una secuencia, sino entrenar conductas físicas: caminar, agarrar, ordenar, abrir, transportar, reaccionar.
Ya no alcanza con programar: ahora hay que enseñar
La mejor forma de entender el cambio es esta: entrenar un robot hoy se parece menos a escribir código y más a enseñarle un oficio corporal a una máquina.
Ese giro es importante porque los nuevos sistemas de robótica ya no están pensados solo para repetir una tarea fija dentro de un entorno perfectamente controlado. Ahora la industria busca robots que puedan actuar en espacios más humanos, menos rígidos y más cambiantes. Eso obliga a enseñarles algo mucho más difícil que una secuencia: cómo moverse con sentido en el mundo físico.
La nueva ola no se concentra en todos los robots por igual. El fenómeno está ocurriendo, sobre todo, en máquinas que necesitan operar en entornos menos estructurados. El caso más visible es el de los robots humanoides, diseñados para ejecutar tareas que hoy hacen personas: mover cajas, usar herramientas, abrir puertas, ordenar objetos o asistir en procesos logísticos e industriales.
También están los robots móviles con brazo, pensados para depósitos, centros de distribución o manufactura ligera, y los robots de servicio, que empiezan a probarse en hospitales, hoteles, retail o tareas de asistencia cotidiana.
Lo que une a todos ellos es la misma ambición: dejar de ser máquinas de demo y convertirse en trabajadores útiles.
Cómo se entrena a una máquina
Ese entrenamiento suele ocurrir de varias maneras.
La primera es la más intuitiva: una persona hace la tarea y el robot aprende observando o imitando. Puede ser algo tan simple como agarrar una taza, mover una caja o colocar una pieza. Mientras eso ocurre, el sistema registra datos de fuerza, trayectoria, posición y corrección.
La segunda es más llamativa: teleoperación. En este caso, una persona controla el robot a distancia —con sensores, guantes, joysticks o captura corporal— y el robot replica sus movimientos mientras “aprende” a ejecutarlos. Es, en la práctica, como si el humano le prestara temporalmente su cuerpo a la máquina.
La tercera capa es la simulación. Antes de actuar en el mundo real, muchos robots practican miles o millones de veces en entornos virtuales: caminar sin caerse, evitar choques, agarrar sin romper, corregir errores o completar tareas con variaciones.
Y después viene una fase decisiva: alguien tiene que evaluar si el robot realmente lo hizo bien. Porque en robótica no alcanza con que una máquina se mueva. Tiene que hacerlo con precisión, seguridad y criterio operativo.
Hacia la nueva "Inteligencia Física"
Detrás de esta transición ya se está armando una carrera industrial de escala global.
En Estados Unidos, compañías como NVIDIA, Google DeepMind, Figure, Agility Robotics y otros actores del ecosistema están apostando a una nueva categoría de sistemas: robots capaces de combinar percepción, lenguaje, razonamiento y acción física.
En China, la apuesta también se acelera, pero con una ventaja particular: la capacidad de combinar hardware, manufactura y entrenamiento a escala. No solo se trata de construir el cuerpo del robot, sino de montar la infraestructura humana y de datos necesaria para enseñarle a operar.
Eso marca una diferencia clave: la carrera ya no es solo por fabricar mejores robots, sino por entrenarlos más rápido, mejor y a menor costo.
Lo interesante de toda esta tendencia es el empleo que nace entre la IA y el mundo real. Porque antes de que un robot automatice una tarea, primero necesita pasar por una etapa intensiva de aprendizaje humano. Y eso está creando una nueva categoría de trabajo, a mitad de camino entre la inteligencia artificial, la operación técnica y el entrenamiento físico.
El perfil más visible es el de entrenador o entrenadora de robots: alguien que enseña tareas, repite movimientos, ayuda a generar datos y corrige errores.
Pero no es el único. También empiezan a aparecer:
• operadores de teleoperación,
• curadores de datos físicos,
• diseñadores de tareas robóticas,
• y especialistas en seguridad y comportamiento.
Este nuevo espacio laboral abre oportunidades no solo para ingenieros en robótica o IA, sino también para técnicos en automatización, diseñadores industriales, expertos en procesos y perfiles capaces de convertir tareas humanas en datos útiles para una máquina.
En síntesis, la próxima ola de IA no solo va a escribir mejor o responder mejor. También va a intentar caminar mejor, agarrar mejor, reaccionar mejor y trabajar mejor.Pero, por ahora, todavía no lo hará sola. Detrás de cada robot que promete autonomía, sigue habiendo algo profundamente humano: alguien enseñándole cómo moverse en el mundo.