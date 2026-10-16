Panamá se suma al sistema de alertas sísmicas para móviles Android

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Google detalla sobre el funcionamiento de este servicio ciudadano, fuera de Estados Unidos que usa "un enfoque de participación colectiva para detectar sismos", aprovechando que los teléfonos móviles contienen "acelerómetros" que pueden detectar las vibraciones, lo que indica que podría estar ocurriendo un sismo.

Por Agencia EFE El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que el país centroamericano fue incluido por Google en el sistema de alertas sísmicas para móviles de Android, poco antes de cumplirse una semana del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó Panamá, dejando más de 13.000 damnificados. "¡Buenas noticias para Panamá! Gracias a la cooperación con Google, nuestro país ha sido incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una tecnología gratuita que permite detectar terremotos y advertir a la población antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes", celebró en un mensaje en X Mulino.

El presidente panameño recordó que esta herramienta "permite ganar tiempo ante un sismo, donde cada segundo cuenta para proteger la vida". El terremoto en Panamá del pasado 9 de octubre dejó casi una treintena de heridos, entre ellos una mujer que falleció días después tras ser operada de una perforación abdominal ocasionada por la caída de una viga en su casa y que pertenecía a una de las 879 familias en el país que perdieron sus viviendas por el seísmo. Como detalla Google sobre el funcionamiento de este servicio ciudadano, fuera de Estados Unidos usa "un enfoque de participación colectiva para detectar sismos", aprovechando que los teléfonos móviles contienen "acelerómetros" que pueden detectar las vibraciones, lo que indica que podría estar ocurriendo un sismo.