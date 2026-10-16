Cómo los estafadores se aprovechan de los propietarios de tiempos compartidos

Por: Revistaeyn.com

Las estimaciones sugieren que el mercado global de los tiempos compartidos estuvo cerca de los US$ 20.000 millones en 2025 y podría superar los US$ 38.000 millones para 2034.

Aun así, muchos propietarios terminan queriendo salir de estos contratos, ya sea por el aumento de las cuotas de mantenimiento, cambios en sus circunstancias personales o preocupaciones por las obligaciones financieras a largo plazo.

Si bien hay alternativas legítimas para salir de un tiempo compartido (como programas de rescisión o devolución de las desarrolladoras, anuncios en mercados especializados o incluso la recompran de las cadenas por un porcentaje del valor original), la firma ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, alerta que los estafadores han detectado el creciente mercado de propietarios insatisfechos y están sacando provecho de ello.

La forma en que operan estas empresas es casi un reflejo de las estafas clásicas relacionadas con los tiempos compartidos. Pero, en lugar de atraer a las víctimas con la promesa de una hermosa propiedad vacacional, las seducen con la garantía de una salida rápida y sin complicaciones.

Aunque existen compañías legítimas que pueden ayudar en este proceso, el mercado está saturado de estafadores.

Según ESET, estas son algunas señales de alerta:

• Llamadas no solicitadas después de que obtienen los datos al buscar en registros inmobiliarios.

• Seminarios gratuitos acompañados de almuerzos o cenas, donde se aplican tácticas de presión o mensajes alarmistas diseñados para aumentar las preocupaciones sobre posibles deudas futuras.

• Elevados pagos por adelantado que pueden ascender a miles de dólares antes de que se haya realizado cualquier trabajo, en esquemas similares a las estafas de pago anticipado.

• Promesas de resultados garantizados o devolución del dinero, o afirmaciones de que conocen mecanismos legales secretos para cancelar contratos.

• Consejos poco fiables, como dejar de pagar las cuotas anuales, lo que podría perjudicar su historial crediticio. También pueden desalentar las consultas a abogados.