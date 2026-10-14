MD 2026 | Andrea San Gil: nuevas ciudades con visión de mujer

Por: Daniel Zueras - Estrategia & Negocios
La costarricense Andrea San Gil destaca como un referente clave en la intersección entre políticas públicas, movilidad urbana y sostenibilidad.
Su trayectoria profesional ha transcurrido en sectores históricamente caracterizados por una alta masculinización en la toma de decisiones.
Sin embargo, su enfoque propone una alternativa sólida fundamentada en la colaboración, el trabajo articulado y la resiliencia comunitaria frente al cambio climático.
San Gil lidera la Red Global por el Transporte Popular, desde donde abordan la informalidad en el sector transporte como una oportunidad al pensar en la movilidad sostenible del futuro, en vez de un problema.
“Me emociona porque mi trabajo junta justamente esas dos pasiones mías alrededor de la sostenibilidad, reducir desigualdades sociales, mejorar calidad de vida y reducir impactos ambientales”, trabajando para que los gobiernos puedan reconocer formas de movilidad como los tuk tuks (vehículo motorizado de tres ruedas, abierto por los lados), mototaxis y mini buses, entre otros.
Al analizar la evolución del liderazgo femenino dentro de su ámbito en la región, San Gil señala una clara diferencia entre el sector climático y el de transporte.
Mientras que en el ámbito climático han destacado referentes ticas como Christiana Figueres o Mónica Araya, el transporte ha estado dominado por hombres.
Frente a ello, su estilo personal le ha permitido ir abriendo espacios estratégicos. “Siento que mi estilo de liderazgo de tejer redes, de conectar, colaborar y articular en vez de competir, me ha ayudado mucho a poder ir abriendo camino”.
Esta visión se fortalece con su participación en plataformas como Mujeres en Transporte de TUMI y Mujeres en Movimiento en Latinoamérica, donde colabora activamente en distintas iniciativas regionales e internacionales.
Mirando hacia los próximos diez años, la experta enfatiza que Centroamérica debe reordenar su territorio y frenar el desarrollo urbano descontrolado frente a temperaturas más elevadas y mayores riesgos climáticos.
Asimismo, destaca la relevancia de blindar a las poblaciones más expuestas. Al respecto, sostiene: “Tenemos que hacer mucha inversión social, porque las personas más vulnerables hoy son quienes más impactadas van a ser por cualquier crisis”.