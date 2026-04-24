Google planea invertir hasta US$40.000 millones en Anthropic

Por: EFE

La operación confirmada contempla una inversión inicial de US$10.000 millones a la valoración actual de Anthropic, mientras que otros US$30.000 millones adicionales quedan condicionados al cumplimiento de objetivos, de acuerdo con el mismo portavoz.

La fuente destacó que Google es "un socio estratégico e inversor minoritario desde hace varios años", y que esta nueva inyección de capital se enmarca en la ampliación de la colaboración entre ambas compañías.

Esa colaboración incluye el uso de chips TPU y servicios de Google Cloud, así como el despliegue de hasta cinco gigavatios de capacidad de computación a partir de 2027, con la posibilidad de añadir capacidad adicional en el futuro.

Conforme a The Wall Street Journal, la operación se estructura sobre una valoración actual de Anthropic, que no cotiza en bolsa, de unos US$350.000 millones.