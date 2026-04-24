Google planea invertir hasta US$40.000 millones en Anthropic

Por: EFE
La operación confirmada contempla una inversión inicial de US$10.000 millones a la valoración actual de Anthropic, mientras que otros US$30.000 millones adicionales quedan condicionados al cumplimiento de objetivos, de acuerdo con el mismo portavoz.
La fuente destacó que Google es "un socio estratégico e inversor minoritario desde hace varios años", y que esta nueva inyección de capital se enmarca en la ampliación de la colaboración entre ambas compañías.
Esa colaboración incluye el uso de chips TPU y servicios de Google Cloud, así como el despliegue de hasta cinco gigavatios de capacidad de computación a partir de 2027, con la posibilidad de añadir capacidad adicional en el futuro.
Conforme a The Wall Street Journal, la operación se estructura sobre una valoración actual de Anthropic, que no cotiza en bolsa, de unos US$350.000 millones.
Inversiones previas en Anthropic
Google ha invertido hasta ahora unos US$3.000 millones en Anthropic, según estimaciones del sector.
Anthropic agrega que la operación se produce en un contexto de "refuerzo de su infraestructura tecnológica y de crecimiento de su actividad", en un momento de fuerte competencia en el sector de la inteligencia artificial.
La compañía aseguró recientemente haber alcanzado una tasa de ingresos de US$30.000 millones anuales, frente a los cerca de US$9.000 millones registrados a finales del año pasado, gracias al crecimiento de su herramienta estrella, Claude Code.
Asimismo, Anthropic ha informado de que ha asegurado compromisos de financiación por hasta US$65.000 millones en las últimas semanas, procedentes de distintos inversores y acuerdos de infraestructura, mientras busca ampliar su capacidad de computación para responder al aumento de la demanda de sus servicios y reforzar su posición frente a competidores como OpenAI.