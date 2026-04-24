Costa Rica abre oficina de promoción de inversiones en Singapur

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Además de atraer nuevos proyectos, la oficina tendrá un rol activo en la retención y expansión de empresas asiáticas que ya operan en Costa Rica, promoviendo la reinversión y el desarrollo de nuevas capacidades productivas.

Por revistaeyn.com La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) inauguró una Oficina de Promoción de Inversión (OPI) en Singapur, con el objetivo de insertar al país directamente en uno de los principales centros globales donde empresas y fondos toman decisiones sobre expansión, relocalización y nuevas operaciones. Esta apertura responde a la estrategia de diversificación que PROCOMER ha venido trabajando en los últimos tres años para reducir la dependencia de mercados tradicionales.

"Costa Rica está ejecutando una estrategia ambiciosa y proactiva para posicionarse como destino líder de inversión de alto valor. No estamos esperando a que las oportunidades lleguen: estamos saliendo a buscarlas. Nuestra presencia en Singapur responde precisamente a esa lógica, estableciendo un brazo operativo en Asia Pacífico para ampliar nuestro alcance global y conectar directamente con los principales actores de las cadenas de suministro", afirmó el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar. Singapur no es una elección casual. Con un Producto Interno Bruto (PIB) superior a los US$500.000 millones y un rol consolidado como hub financiero, logístico y tecnológico, el país representa una plataforma para empresas que lideran operaciones en mercados clave como Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático. “La diversificación de los orígenes de la IED es clave para sostener el crecimiento, reducir riesgos ante entornos volátiles y generar más oportunidades para el talento costarricense. Esta oficina de inversión funcionará como un puente directo entre los inversionistas asiáticos y el ecosistema costarricense, facilitando procesos de evaluación, establecimiento y crecimiento mediante un acompañamiento técnico especializado y cercano”, agregó Laura López, Gerente General de PROCOMER.