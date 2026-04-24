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Se abre nueva oportunidad para viajar entre Ciudad de Guatemala y San Salvador

TAG reiniciará esta ruta a partir del próximo 1 de junio, con 10 frecuencias semanales. Marcela Toriello, Presidenta y CEO de TagAirlines, refrenda el compromiso de la aerolínea con la aviación y el desarrollo de la región.

  • Se abre nueva oportunidad para viajar entre Ciudad de Guatemala y San Salvador
2026-04-24

Por revistaeyn.com

TagAirlines, la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, anunció el relanzamiento de su ruta aérea entre la ciudad de Guatemala y San Salvador, a partir del próximo 1 de junio, con 10 frecuencias semanales.

Con este anuncio se fortalece la conectividad aérea multirregión en uno de los corredores más importantes de Centroamérica.

Marcela Toriello, presidenta y CEO de TagAirlines, destacó a El Salvador como un destino clave y reafirmó el compromiso de la aerolínea con el fortalecimiento de la aviación, así como con el desarrollo económico y turístico de Centroamérica

Tag Airlines recibe reconocimiento por su labor en la conectividad del Mundo Maya

El Salvador ocupa un lugar estratégico dentro de los planes de expansión de TagAirlines, impulsado por su notable dinamismo económico y el crecimiento sostenido de su sector turístico, que lo posicionan como uno de los destinos más atractivos de la región", apuntó.

"Este nuevo vuelo contribuirá a fortalecer la conectividad aérea multirregional en el principal corredor turístico de Centroamérica, permitiendo además conexiones vía Guatemala hacia destinos como Belice, San Pedro Sula, Flores Tikal y Roatán”, agregó.

TagAirlines se encuentra en una nueva etapa de evolución y crecimiento, marcada por la modernización de su flota con aeronaves ATR 72 de última generación, reconocidas a nivel mundial por sus altos estándares de seguridad, eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental. Estas aeronaves están especialmente diseñadas para la aviación regional y cuentan con capacidad para transportar hasta 72 pasajeros.

Marcela Toriello: la líder que vuela alto con TAG Airlines

TAG reiniciará esta ruta a partir del próximo 1 de junio, con 10 frecuencias semanales. El boleto va desde los US$299.

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