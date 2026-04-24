Se abre nueva oportunidad para viajar entre Ciudad de Guatemala y San Salvador

Por revistaeyn.com
TagAirlines, la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, anunció el relanzamiento de su ruta aérea entre la ciudad de Guatemala y San Salvador, a partir del próximo 1 de junio, con 10 frecuencias semanales.
Con este anuncio se fortalece la conectividad aérea multirregión en uno de los corredores más importantes de Centroamérica.
Marcela Toriello, presidenta y CEO de TagAirlines, destacó a El Salvador como un destino clave y reafirmó el compromiso de la aerolínea con el fortalecimiento de la aviación, así como con el desarrollo económico y turístico de Centroamérica
“El Salvador ocupa un lugar estratégico dentro de los planes de expansión de TagAirlines, impulsado por su notable dinamismo económico y el crecimiento sostenido de su sector turístico, que lo posicionan como uno de los destinos más atractivos de la región", apuntó.
"Este nuevo vuelo contribuirá a fortalecer la conectividad aérea multirregional en el principal corredor turístico de Centroamérica, permitiendo además conexiones vía Guatemala hacia destinos como Belice, San Pedro Sula, Flores Tikal y Roatán”, agregó.
TagAirlines se encuentra en una nueva etapa de evolución y crecimiento, marcada por la modernización de su flota con aeronaves ATR 72 de última generación, reconocidas a nivel mundial por sus altos estándares de seguridad, eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental. Estas aeronaves están especialmente diseñadas para la aviación regional y cuentan con capacidad para transportar hasta 72 pasajeros.
TAG reiniciará esta ruta a partir del próximo 1 de junio, con 10 frecuencias semanales. El boleto va desde los US$299.