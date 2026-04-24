Se abre nueva oportunidad para viajar entre Ciudad de Guatemala y San Salvador

Por revistaeyn.com

TagAirlines, la aerolínea bandera de Guatemala y aerolínea del Mundo Maya, anunció el relanzamiento de su ruta aérea entre la ciudad de Guatemala y San Salvador, a partir del próximo 1 de junio, con 10 frecuencias semanales.

Con este anuncio se fortalece la conectividad aérea multirregión en uno de los corredores más importantes de Centroamérica.

Marcela Toriello, presidenta y CEO de TagAirlines, destacó a El Salvador como un destino clave y reafirmó el compromiso de la aerolínea con el fortalecimiento de la aviación, así como con el desarrollo económico y turístico de Centroamérica