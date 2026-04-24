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Colapso de la confianza del consumidor en EE.UU: consumo entra en fase crítica

El índice de la Universidad de Michigan cae a 49,8 puntos, su nivel más bajo desde 1978, en un contexto de inflación creciente y presión energética. Aunque el consumo resiste, se intensifican las señales de una desaceleración con impacto directo en Centroamérica.

Por: Revistaeyn.com La economía de Estados Unidos acaba de enviar una de las señales más delicadas para el ciclo global: la confianza del consumidor se desplomó en abril a su nivel más bajo en casi medio siglo, confirmando que la llamada “guerra del consumo” —marcada por inflación, shocks energéticos y tensiones geopolíticas— está entrando en una fase más profunda. El índice de confianza de la Universidad de Michigan se ubicó en 49,8 puntos, un mínimo histórico desde que existen registros en 1978. La caída no solo refleja el deterioro en la percepción actual de los hogares, sino, más relevante aún, un empeoramiento en sus expectativas, que son el verdadero motor del consumo futuro.

El factor energético: donde la guerra impacta en el bolsillo

Detrás del deterioro hay un canal claro: el precio de la energía. El conflicto con Irán ha elevado los costos de los combustibles, con la gasolina rondando los US$4 por galón, impactando directamente en el ingreso disponible de los hogares. La propia directora de la encuesta, Joanne Hsu, lo sintetiza con precisión: el conflicto influye en la confianza principalmente a través de shocks en los precios de la gasolina y otros bienes vinculados. En otras palabras, la geopolítica se está traduciendo rápidamente en inflación percibida.

Y ese es el punto crítico: los consumidores ya no solo enfrentan precios altos, sino que esperan que sigan subiendo. Las expectativas de inflación a un año saltaron de 3,8% a 4,7%, el mayor incremento mensual en un año, mientras que las proyecciones a largo plazo escalaron al 3,5%.

Expectativas deterioradas: la señal que miran los mercados

Para los mercados y las empresas, el dato más preocupante no es el nivel actual del índice, sino la caída en las expectativas. Este componente bajó a 48,1 puntos, reflejando que los consumidores anticipan un entorno económico más adverso. Históricamente, cuando las expectativas caen por debajo de los niveles actuales, el consumo tiende a desacelerarse en los meses siguientes. Esto es clave porque el gasto de los hogares representa cerca del 70% del PIB estadounidense. Paradójicamente, los datos recientes de ventas minoristas muestran que el consumo sigue activo. Este aparente desacople tiene varias explicaciones: - Adelanto de compras ante expectativas de suba de precios. - Devoluciones de impuestos más elevadas. - Uso de ahorro acumulado o crédito Sin embargo, este comportamiento suele ser transitorio. Cuando la inflación se consolida y el ingreso real cae, el ajuste del consumo llega con rezago, pero llega.

Para las empresas, la principal señal es que hay un cambio en la lógica del consumo. Más allá del dato puntual, lo que emerge es un cambio de régimen. El consumidor pasa de expansivo a defensivo; se prioriza precio sobre marca; se reduce el gasto discrecional y aumenta la sensibilidad a promociones y financiamiento. Para empresas centroamericanas —especialmente exportadoras o vinculadas a cadenas de valor con EE.UU.— esto implica ajustar estrategia comercial, pricing y gestión de inventarios. Además, es importante destacar que para Centroamérica, este deterioro en la confianza del consumidor estadounidense no es un dato lejano, sino un indicador adelantado de presión económica.

Hay al menos tres canales de transmisión clave: 1. Remesas bajo presión. Si los hogares en EE.UU. comienzan a recortar gastos, las remesas —una fuente crítica de ingreso en la región— pueden desacelerarse. 2. Exportaciones más débiles. Un consumidor más cauteloso impacta directamente en la demanda de bienes importados, afectando manufacturas, agroindustria y zonas francas. 3. Turismo y servicios. El turismo, altamente sensible a la confianza del consumidor, podría enfrentar una desaceleración si los hogares priorizan gasto esencial.



Qué puede revertir la tendencia