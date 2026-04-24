Panamá: Envejecimiento poblacional es un mercado en expansión y un desafío

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La transición demográfica ya está redefiniendo el mercado laboral, los sistemas de cuidado y las oportunidades de negocio en Panamá, señalan expertos.

Por revistaeyn.com Un encuentro organizado por INCAE Business School en alianza con Sumarse, evidenció que el envejecimiento poblacional dejó de ser una tendencia lejana para convertirse en un factor determinante del futuro económico de Panamá. De acuerdo con los datos presentados, Panamá cuenta actualmente con más de 563.000 personas mayores de 60 años, lo que representa entre el 14 % y el 15 % de su población. Esta proporción seguirá en aumento en las próximas décadas, en línea con la tendencia regional.

En América Latina, se estima que para 2050 una de cada cuatro personas superará esa edad, lo que convierte al envejecimiento en uno de los principales motores de cambio económico. “El envejecimiento poblacional no es un fenómeno del futuro, sino una realidad que ya está impactando la planificación pública y las estrategias empresariales”, señaló Andrea M. Prado, profesora de INCAE. La experta subrayó que este proceso exige repensar la organización del trabajo, así como desarrollar nuevos mercados asociados a la longevidad. El impacto económico se manifiesta en varios frentes. Por un lado, el aumento de la población adulta mayor incrementa la demanda de servicios de salud, pensiones y cuidados de largo plazo, presionando las finanzas públicas. Por otro, la reducción del tamaño de los hogares y su dispersión geográfica —tendencias destacadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas— afectan la disponibilidad de cuidadores y transforman la estructura familiar.