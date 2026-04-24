Panamá: Envejecimiento poblacional es un mercado en expansión y un desafío

Por revistaeyn.com
Un encuentro organizado por INCAE Business School en alianza con Sumarse, evidenció que el envejecimiento poblacional dejó de ser una tendencia lejana para convertirse en un factor determinante del futuro económico de Panamá.
De acuerdo con los datos presentados, Panamá cuenta actualmente con más de 563.000 personas mayores de 60 años, lo que representa entre el 14 % y el 15 % de su población. Esta proporción seguirá en aumento en las próximas décadas, en línea con la tendencia regional.
En América Latina, se estima que para 2050 una de cada cuatro personas superará esa edad, lo que convierte al envejecimiento en uno de los principales motores de cambio económico.
“El envejecimiento poblacional no es un fenómeno del futuro, sino una realidad que ya está impactando la planificación pública y las estrategias empresariales”, señaló Andrea M. Prado, profesora de INCAE. La experta subrayó que este proceso exige repensar la organización del trabajo, así como desarrollar nuevos mercados asociados a la longevidad.
El impacto económico se manifiesta en varios frentes. Por un lado, el aumento de la población adulta mayor incrementa la demanda de servicios de salud, pensiones y cuidados de largo plazo, presionando las finanzas públicas.
Por otro, la reducción del tamaño de los hogares y su dispersión geográfica —tendencias destacadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas— afectan la disponibilidad de cuidadores y transforman la estructura familiar.
“El país ya experimenta cambios estructurales como la disminución del tamaño de los hogares y el aumento sostenido de la demanda de cuidados, lo que incide directamente en la organización del trabajo y la disponibilidad de talento”, explicó Edith Castillo, representante del organismo en Panamá.
Desde la perspectiva empresarial, estas transformaciones ya generan efectos concretos. Empresas como BAC Panamá han identificado un número creciente de colaboradores responsables del cuidado de adultos mayores, lo que impacta la productividad, el ausentismo y la retención de talento. Este fenómeno obliga a las organizaciones a implementar políticas internas más flexibles y programas de apoyo.
Otro eje clave es la llamada “economía del cuidado”, un sector que, según se destacó en el encuentro, puede representar entre el 15% y el 25 % del PIB en la región.
Sin embargo, esta carga recae de forma desproporcionada en las mujeres, quienes dedican entre tres y cuatro veces más tiempo que los hombres a labores no remuneradas, lo que limita su participación en el mercado laboral y amplía las brechas de género.
Pese a los desafíos, el envejecimiento también abre oportunidades. La denominada “economía plateada” impulsa nuevos mercados vinculados a servicios financieros, salud, tecnología y bienestar para personas mayores. Iniciativas como el modelo E-Silver buscan articular actores públicos y privados para potenciar la participación económica de este segmento.