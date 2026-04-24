EE.UU. y Europa empiezan a "hablarse" de forma más tensa en torno a Ormuz

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Pete Hegseth advirtió a Europa que Washington merece socios "capaces" y "leales" que apoyen en la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano.

Por: Revistaeyn.com - Agencias "No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros, tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra", dijo el secretario de Guerra de los Estados Unidos Pete Hegseth, en el Pentágono. "Nadie navega desde el estrecho de Ormuz hacia ningún lugar del mundo sin el permiso de la Armada de los Estados Unidos", afirmó. Junto al alto mando militar estadounidense Dan Caine, Hegseth afirmó que Estados Unidos "no está ansioso" por llegar a un acuerdo con Irán, y repitió los comentarios previos de Trump de que tienen "todo el tiempo del mundo". "Irán sabe que todavía tiene una ventana abierta para elegir con sensatez... en la mesa de negociaciones. Lo único que tiene que hacer es renunciar a las armas nucleares de forma significativa y verificable", dijo.

Crisis en la OTAN

Las declaraciones de Hegseth se producen horas después que trascendiera un documento del Pentágono según el cual, Estados Unidos estudiaba separar a España del núcleo de la OTAN. En concreto, según Reuters, un correo electrónico interno del Pentágono esboza supuestamente las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no han apoyado las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. Entre las medidas contempladas, estaría la suspensión de España de la alianza y la revisión de la postura de Estados Unidos respecto a la reivindicación británica sobre las Islas Malvinas.

Al parecer, la nota también refleja la frustración por la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo — conocidos como ABO— para la guerra con Irán, dijo el funcionario, que ⁠habló ⁠con Reuters de forma anónima. El correo electrónico dice que el ABO es, "sencillamente, la base mínima para la OTAN". Según el informante, en el correo electrónico no hay ningún indicio que lleve a pensar que Trump tenga intención alguna de retirar a EE. UU. de la OTAN, ni tampoco se propone un cierre de bases en Europa.



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