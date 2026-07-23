Empresas & Management

IA agéntica: el nuevo consumidor ya no elige solo, delega al algoritmo

Un informe de WARC y PHD anticipa que para 2030 los agentes de inteligencia artificial facilitarán compras por US$3,35 billones. El desafío para las empresas ya no será únicamente conquistar a los consumidores, sino también convertirse en la opción preferida de los algoritmos que decidirán por ellos.

Por: Revistaeyn.com Se está registrando el comienzo de una nueva economía de decisiones. Por años, las empresas compitieron por captar la atención de los consumidores. Invirtieron miles de millones de dólares para aparecer primero en una búsqueda, destacarse en una góndola o convertirse en la marca más recordada dentro de una categoría. Ahora esa competencia comienza a cambiar. El próximo escenario no estará definido únicamente por personas que comparan productos, leen reseñas o responden a campañas publicitarias. Cada vez más consumidores delegarán parte de esas tareas a agentes de inteligencia artificial capaces de investigar alternativas, evaluar opciones, comparar precios e incluso ejecutar compras siguiendo preferencias previamente definidas. Según el informe From Abundance to Agents, elaborado por WARC y PHD, el gasto de consumo facilitado por estos agentes crecerá desde US$944.000 millones en 2026 hasta US$3,35 billones en 2030, lo que representará cerca del 3,8% del gasto mundial de los hogares. Más que una proyección económica, la cifra refleja el surgimiento de un nuevo actor dentro del proceso de compra: la inteligencia artificial como intermediaria entre consumidores y marcas.

Del exceso de opciones a la delegación inteligente

La hipótesis central del estudio es que el marketing enfrenta una paradoja. Nunca existieron tantas opciones, tanta información y tantos estímulos para el consumidor. Sin embargo, esa abundancia también genera fatiga al momento de decidir. En ese contexto, los agentes de IA aparecen como asistentes capaces de simplificar decisiones rutinarias o complejas: desde contratar un servicio financiero hasta organizar un viaje, comparar planes de telefonía o reabastecer automáticamente la despensa del hogar. Los consumidores seguirán tomando las decisiones más relevantes, pero los algoritmos influirán cada vez más en qué productos aparecen primero, cuáles son considerados y cuáles terminan siendo comprados. En otras palabras, la competencia dejará de desarrollarse exclusivamente en la mente del consumidor para trasladarse también al lenguaje de las máquinas.

No todas las industrias cambiarán al mismo ritmo

Uno de los principales aportes del informe es el Four Modes Framework, un modelo que clasifica el impacto de la IA según la naturaleza de cada categoría de consumo. Las primeras industrias en experimentar una automatización significativa serán aquellas donde predominan decisiones repetitivas, objetivas y fácilmente comparables. Entre ellas destacan: Telecomunicaciones y servicios públicos, donde el gasto facilitado por IA crecería más de 600%, convirtiéndose en la categoría con mayor automatización. Servicios financieros, impulsados por la capacidad de los agentes para comparar productos complejos y optimizar decisiones. Viajes y transporte, donde la planificación integral de itinerarios podrá ser gestionada por asistentes inteligentes. En estos sectores, el diálogo ya no ocurrirá únicamente entre empresas y clientes. Cada vez será más frecuente que un agente de IA negocie, compare y seleccione ofertas frente a otro sistema automatizado.

Las emociones seguirán importando

No todos los mercados evolucionarán de la misma manera. El estudio sostiene que categorías como automóviles, salud o productos farmacéuticos seguirán dependiendo de la intervención humana debido a su alto valor económico, la necesidad de confianza o las regulaciones existentes. Algo similar ocurrirá con industrias donde predominan la identidad personal y la influencia social. Moda, cosméticos o cuidado personal continuarán siendo impulsados principalmente por recomendaciones humanas, comunidades digitales y creadores de contenido, aunque la IA participe en tareas como la reposición de productos o la comparación de características. La conclusión es clara: la inteligencia artificial no sustituirá la dimensión emocional de las marcas, pero sí modificará el recorrido que conduce hasta ellas.

El verdadero desafío para las empresas

Más allá de las cifras, el informe plantea una transformación estratégica que trasciende al marketing. Hasta ahora, las empresas diseñaban mensajes para convencer a personas. En adelante también deberán comunicar con un segundo público: los sistemas de inteligencia artificial. Eso implica construir bases de datos estructuradas, información verificable, atributos claros y contenidos que puedan ser interpretados correctamente por los algoritmos encargados de recomendar productos o servicios. La creatividad seguirá siendo indispensable para conectar emocionalmente con las personas. Pero la precisión de los datos será igual de importante para ganar la confianza de las máquinas. Casos como NatWest, Magalu, Audi y Dove muestran que esta transición ya comenzó. Las compañías que reorganizaron su información para hacerla comprensible por los agentes de IA lograron incrementar significativamente su visibilidad, mejorar las conversiones e incluso aparecer con mayor frecuencia en las recomendaciones generadas por sistemas inteligentes.

La próxima ventaja competitiva