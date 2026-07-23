Gobierno de Honduras invertirá US$400 millones para fortalecer acceso a vivienda

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El programa de financiamiento del CAF estará acompañada por recursos de cooperación técnica destinados a fortalecer las capacidades institucionales, desarrollar instrumentos de política pública y financiamiento para el sector vivienda de Honduras

Por revistaeyn.com El CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó un financiamiento y apoyo técnico por hasta US$400 millones para apoyar el Programa Integral de Vivienda Social de Honduras. La iniciativa busca fortalecer el ecosistema habitacional del país e impulsar el acceso a financiamiento, la oferta de vivienda asequible, accesible, inclusiva y resiliente, y el fortalecimiento de las instituciones del sector

El programa de apoyo integral al sector de la vivienda de Honduras contribuirá a reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de miles de familias, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. “El acceso a una vivienda adecuada es una condición fundamental para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas. Con este financiamiento y acompañamiento técnico reafirmamos el compromiso de CAF con Honduras y respaldamos las prioridades del Gobierno para transformar integralmente el sector vivienda", dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF. El programa de financiamiento estará acompañada por recursos de cooperación técnica destinados a fortalecer las capacidades institucionales, desarrollar instrumentos de política pública y financiamiento para el sector vivienda de Honduras, a la vez que apoyará la estructuración progresiva de los distintos componentes de intervención.