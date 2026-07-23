Gobierno de Honduras invertirá US$400 millones para fortalecer acceso a vivienda

Por revistaeyn.com
El CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó un financiamiento y apoyo técnico por hasta US$400 millones para apoyar el Programa Integral de Vivienda Social de Honduras.
La iniciativa busca fortalecer el ecosistema habitacional del país e impulsar el acceso a financiamiento, la oferta de vivienda asequible, accesible, inclusiva y resiliente, y el fortalecimiento de las instituciones del sector
El programa de apoyo integral al sector de la vivienda de Honduras contribuirá a reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de miles de familias, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
“El acceso a una vivienda adecuada es una condición fundamental para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas. Con este financiamiento y acompañamiento técnico reafirmamos el compromiso de CAF con Honduras y respaldamos las prioridades del Gobierno para transformar integralmente el sector vivienda", dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
El programa de financiamiento estará acompañada por recursos de cooperación técnica destinados a fortalecer las capacidades institucionales, desarrollar instrumentos de política pública y financiamiento para el sector vivienda de Honduras, a la vez que apoyará la estructuración progresiva de los distintos componentes de intervención.
"Este importante financiamiento fortalecerá la vivienda social, beneficiando a miles de familias hondureñas y reafirmando la confianza de CAF en nuestro país y el compromiso conjunto con un desarrollo más inclusivo y sostenible", dijo Emilio Hernández, Secretario de Finanzas de Honduras.
Actualmente, Honduras cuenta con aproximadamente 2,6 millones de hogares, de los cuales cerca de 1,6 millones presentan algún tipo de déficit habitacional. De ellos, alrededor de 640.000 hogares requieren una nueva vivienda, mientras que cerca de un millón enfrenta problemas relacionados con hacinamiento, precariedad de las construcciones, falta de servicios básicos o deterioro de las viviendas existentes.