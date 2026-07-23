FMI destaca los logros económicos "extraordinarios" de El Salvador

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El Salvador y el FMI alcanzaron en diciembre de 2024 un acuerdo por US$1.400 millones para "reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas".

Por Agencia EFE El primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dan Katz, destacó los "extraordinarios logros económicos de El Salvador" en un mensaje en X, que fue compartido por el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele. "Esta tarde he hablado con el presidente @nayibbukele (Nayib Bukele) sobre los extraordinarios logros económicos de El Salvador", indicó en la publicación.

Spoke to President @nayibbukele this afternoon about El Salvador's extraordinary economic achievements. We are making great progress towards completing the upcoming IMF program reviews. I look forward to visiting San Salvador soon. — Dan Katz (@DanKatzIMF) July 22, 2026

"Estamos avanzando a buen ritmo para completar las próximas revisiones del programa del FMI. Espero poder visitar San Salvador pronto", agregó sin detallar el lugar en el que se realizó el encuentro. El Salvador y el FMI alcanzaron en diciembre de 2024 un acuerdo por US$1.400 millones para "reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas", según informó el organismo financiero. En junio de 2025, se realizó la primera revisión del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) y el FMI señaló en un comunicado que "el desempeño del programa ha sido sólido, y la economía ha seguido creciendo mientras se corrigen los desequilibrios macroeconómicos".