EE.UU. sanciona a más de 50 personas y empresas vinculadas al Cartel Jalisco

Por: EFE

Estados Unidos impuso este jueves sanciones a 55 personas y empresas mexicanas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por la Administración del presidente Donald Trump como una organización terrorista extranjera.

El Departamento del Tesoro informó que las medidas golpean a la cúpula del cartel y a redes de financiación ilícita repartidas por el territorio mexicano. El objetivo es limitar su capacidad para traficar con fentanilo, un potente opioide sintético, y otras drogas hacia EE.UU.

"La acción de hoy golpea a los líderes, a los financiadores y a las redes criminales del Cartel de Jalisco Nueva Generación, privando al cartel de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar vidas estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Por su parte, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Casa Blanca anunció la sanción, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó un análisis que identificó "indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles".

Tras la revisión, el Gobierno de México también bloqueó las cuentas de los 55 individuos y empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó, en un comunicado, de esta medida y la enmarcó en las "acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada".

Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias ‘Pelón’, identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro y fundador del grupo, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘el Mencho’. El exjefe fue abatido en febrero de este año en un operativo federal en la sierra de Jalisco, histórico bastión del cartel.

González, con nacionalidad mexicana y estadounidense, también es objeto de una recompensa de hasta cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado.

Entre las empresas acusadas de formar parte de una red financiera del narcotráfico, hay compañías dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas y gasísticas dirigidas por personas cercanas a exmiembros del CJNG. Uno de ellos, es ‘El Jardinero’, un exlíder del cartel capturado en abril de este año.

El año pasado, Washington designó al CJNG como organización terrorista junto a otros carteles del narcotráfico en México. El anuncio llegó luego de que aumentara la presión de la Casa Blanca al país vecino por la lucha contra el crimen organizado.