¿La brecha generacional puede ser un factor clave en la ciberseguridad empresarial?

Por revistaeyn.com La manera en que cada generación enfrenta la ciberseguridad impacta directamente en la operación empresarial. En el 2024, se registraron más de 97.000 millones de intentos de ciberataques demostrando la persistencia con la que operan los atacantes continuamente. Datos del Informe global del panorama de amenazas de 2025 de Fortinet revelan que América Latina acumuló 11.1 % de los intentos de explotación a nivel global. Además, el 67.5 % de las empresas identifica la ciberseguridad como su principal riesgo operativo, especialmente en entornos cloud y de operación crítica.

Una de las principales causas de riesgos en ciberseguridad involucran el error humano, un informe de 2024 señala que 82 % de las filtraciones de datos ocurrieron por un factor humano. Aunque de manera involuntaria se puede caer en omisiones de seguridad, estas pueden provocar filtraciones de datos o ataques informáticos. Por esta razón es de suma importancia entender que cuando se habla de una brecha generacional en la ciberseguridad empresarial, esto va más allá de las diferencias respecto al manejo de la tecnología, implica principalmente la percepción de los riesgos y por lo tanto la manera en que se adoptan medidas de seguridad. En palabras de Arturo Huesca, Consultor en Ciberseguridad, de la empresa internacional de ciberseguridad A3Sec, éstos son los principales retos que enfrentan las áreas de TI, frente a cada generación: Los Baby Boomers, formados en una era analógica, mantienen un enfoque conservador hacia la tecnología debido a su desconfianza en las nuevas tecnologías, y aunque representan solo el 33 % de las interrupciones por phishing, cuando son víctimas suelen sufrir un mayor impacto por su bajo uso de autenticación multifactor y protocolos Zero Trust.