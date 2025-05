Solo 4 % de las organizaciones está lista para enfrentar ciberamenazas, dice encuesta

Además, el 60 % de las organizaciones no confía en su capacidad para detectar implementaciones no reguladas de IA (IA sombra), y el 22 % permite acceso sin restricciones a GenAI público. A esto se suman vulnerabilidades propias del modelo híbrido de trabajo: el 84 % enfrenta mayores riesgos de seguridad debido al uso de dispositivos no gestionados, lo que dificulta el control de accesos y la protección de datos confidenciales.

Aunque el 89 % de las empresas ya está utilizando IA para mejorar la detección y comprensión de amenazas, solo el 45 % destina más del 10% de su presupuesto de TI a ciberseguridad, lo que representa una disminución del 8% respecto al año anterior.

Otro factor crítico que impide avanzar es la escasez de talento: el 86 % de los encuestados reconoce que la falta de profesionales capacitados es uno de los mayores obstáculos, y más de la mitad reporta tener más de diez posiciones vacantes en sus equipos de ciberseguridad.

Cisco indica que las organizaciones deben acelerar la modernización de su infraestructura de seguridad, invertir en tecnologías basadas en IA, simplificar sus sistemas y fortalecer la capacitación en todos los niveles.