La IA rediseña el aula: del control a la mentoría personalizada

Por: Hugo Díaz (Director de UFM Acton MBA)

Una de las partes que más disfruto de mi trabajo en el mundo académico es el diseño de currículum. Me gusta observar cosas que no han cambiado en décadas pero que necesitan cambiar urgentemente, como es el caso de las tareas.

Es muy fácil asignar a los estudiantes una tarea, un ensayo o un problema para resolver en casa, asumiendo que aprenderán mientras lo hacen. Sin embargo, hacer eso hoy es estar ciego a un cambio que ya es realidad.

Cualquier estudiante puede pedirle a una inteligencia artificial que le escriba el ensayo, le resuelva el problema o le resuma la lectura, y lo hará excepcionalmente bien. Y ya lo están haciendo.

Ethan Mollick, profesor de Wharton, llama a esto el “apocalipsis de la tarea”. Mollick resalta que copiar ya era común mucho antes de la IA. Un estudio de once años en cursos universitarios encontró que en 2008 hacer la tarea mejoraba las notas del 86% de los estudiantes, y para 2017 solo del 45%, porque la mayoría buscaba las respuestas en Internet.

La IA no inventó este problema; solo lo volvió imposible de seguir ignorando. Hace poco tomé un curso sobre enseñanza con IA en el que el profesor nos puso un ejercicio basado en una investigación de Harvard sobre lo que llaman la “frontera irregular” de la inteligencia artificial.

La idea es sencilla y poderosa: hay tareas que la IA hace mejor que nosotros y otras, de apariencia igual de difícil, en las que falla de forma sorprendente.

En el estudio original, quienes la usaron en tareas creativas produjeron resultados con más del 40% de calidad adicional; pero en una tarea analítica mal delimitada resultaron 19 puntos porcentuales menos certeros que quienes trabajaron sin ella.

El problema es que esa frontera es invisible y se mueve: lo que ayer quedaba fuera de su alcance, hoy lo resuelve sin esfuerzo. La lección que me llevé fue que mapear dónde está esa frontera no se hace una sola vez. Hay que repetirlo constantemente, porque no deja de avanzar.

Si la frontera se mueve tan rápido, ningún educador puede mapearla solo. Esa es, para mí, la mejor manera de enfrentar el reto: mantener la conversación abierta entre quienes enseñamos, tanto en el aula universitaria como en la capacitación empresarial.