Empresa de manufactura avanzada establece operación en Costa Rica

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Con esta nueva instalación, Mysi Caro Precisión proyecta la generación inicial de diez nuevos puestos de trabajo altamente especializados, entre los que destacan programadores y operadores de CNC, inspectores de calidad, técnicos especializados y personal administrativo.

Por revistaeyn.com La empresa de origen mexicano, Mysi Caro Precisión, inauguró en Costa Rica su primera operación internacional, desde donde desarrollará soluciones de ingeniería y manufactura avanzada para industrias de alta tecnología. El nuevo centro especializado de Mysi, ubicado en el Parque Industrial y Zona Franca Zeta, en Alajuela, brindará soluciones de comercialización, manufactura de precisión, procesamiento industrial y servicios MRO (mantenimiento, reparación y operaciones, por sus siglas en inglés).

“Nuestro compromiso con la calidad, la precisión y el servicio nos impulsa a ofrecer soluciones de maquinado que superan las expectativas de nuestros clientes. Valoramos el talento de nuestro equipo y las relaciones de confianza que construimos con cada proyecto, convencidos de que la excelencia operativa y la innovación son la base de un crecimiento sostenible", señaló el Ing. Rodolfo Medina, Director General de Mysi Caro Precisión. La operación estará orientada a la instalación de equipos especializados para manufactura de precisión, entre ellos centros de mecanizado CNC, que permiten fabricar piezas con altos niveles de exactitud, así como equipos de electroerosión por hilo (Wire EDM) y por penetración (Sinker EDM), utilizados para producir componentes complejos destinados a industrias como dispositivos médicos y manufactura avanzada. La operación también incorporará equipos avanzados de metrología y control de calidad. “Ampliar la presencia de empresas provenientes de nuevos mercados fortalece nuestro ecosistema productivo, incrementa las oportunidades de encadenamiento con empresas locales y refuerza el posicionamiento del país como un socio confiable para inversiones de alto valor agregado. Celebramos que una empresa mexicana haya elegido a Costa Rica para hacer su primera inversión fuera de su país de origen”, aseguró la Ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.