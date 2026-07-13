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Centroamérica y República Dominicana agrupan 77 % de zonas francas en la región

Las zonas francas se consolidan como el principal vehículo para capturar crecimiento sin aumentar el riesgo operativo, posicionando a América Latina como un actor clave en la nueva geografía del comercio global, según un análisis de EY.

Por revistaeyn.com Las zonas francas evolucionaron, pasaron de ser un mecanismo de incentivos fiscales a convertirse en un ecosistema estratégico que redefine la inversión en América Latina, según un análisis de EY. Actualmente, la región cuenta con más de 800 zonas francas operativas y más de 10.000 empresas instaladas, generando exportaciones superiores a los US$60.000 millones y más de 3.2 millones de empleos directos e indirectos.

Uno de los hallazgos más relevantes es la alta concentración del modelo en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que agrupan el 77 % de estas zonas, consolidándose como el principal hub de relocalización productiva en el hemisferio. “Las zonas francas transforman la geografía económica de la región, conectando países con cadenas de valor más profundas y resilientes”, afirmó Antonio Ruiz, Socio Director de Impuestos & Legal en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El estudio destaca que el valor del modelo cambió estructuralmente ya que no reside únicamente en los incentivos fiscales, sino en su capacidad para ofrecer resiliencia operativa, eficiencia logística y acceso a talento especializado. A nivel país, Costa Rica lidera en sofisticación y valor agregado, con hasta un 60 % de sus exportaciones provenientes de zonas francas, impulsadas por sectores como dispositivos médicos, manufactura avanzada, electrónica y servicios globales.