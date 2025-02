Las apps de su celular pueden comprometer la privacidad de los datos

En la era digital, las aplicaciones móviles han transformado nuestra rutina diaria, ofreciendo comodidad y funciones avanzadas. Sin embargo, esto tiene un precio oculto: la privacidad de nuestros datos personales. Desde redes sociales hasta apps de compras online y salud, muchas recopilan información sensible que pueden utilizar los ciberdelincuentes o caer en manos de terceros.

Audita y ajusta permisos y configuración: Revisa y ajusta los permisos de tus aplicaciones, desactivando aquellos innecesarios, como el acceso a la ubicación en apps que no lo requieren.

Durante la instalación, evita aceptar permisos excesivos. Además, realiza una auditoría de privacidad, ajusta la configuración según sea necesario y desinstala las aplicaciones que ya no utilices. La mayoría de los usuarios tiene decenas de apps instaladas, pero solo usa unas pocas a diario.

Utiliza herramientas enfocadas en la privacidad. Emplea una VPN para ocultar tu dirección IP y cambiar tu ubicación virtual. Además, utiliza métodos de pago anónimos y navegadores centrados en la privacidad para transacciones sensibles.

Solicita a las aplicaciones que no te rastreen. Activa la configuración de “Do Not Track (no rastrear)” en tu dispositivo y dentro de las aplicaciones individuales. Usa una solución de seguridad con esta funcionalidad para limitar aún más el rastreo.

Evita conectarte a redes de Wi-Fi públicas. Las redes Wi-Fi públicas o falsas abiertas pueden exponer tus datos, así que siempre que sea posible intenta evitar el uso de servicios públicos. En su lugar, utiliza una VPN si necesitas conectarte.