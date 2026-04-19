Los robots ganan a los humanos en la media maratón de Pekín

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Por primera vez, máquinas humanoides que compiten en la carrera baten el récord mundial de la distancia, establecido por el ugandés Jacob Kiplimo en marzo.

Por: Agencias Los robots humanoides rebajaron este domingo, 19 de abril, la marca del ganador del año pasado en la media maratón de Pekín, donde el equipo autónomo 'Qitian Dasheng' se impuso con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, tras una carrera en la que la máquina más rápida en cruzar la meta compitió bajo control remoto. El récord mundial en esta distancia lo estableció el pasado 8 de marzo el ugandés Jacob Kiplimo en 57 minutos y 20 segundos. El robot 'Shandian' (relámpago en chino mandarín), también de la empresa Honor, fue el primero en completar los 21 kilómetros con un tiempo neto de 48 minutos y 19 segundos, a pesar de caerse a apenas 100 metros de la línea de meta, pero su resultado quedó por detrás al aplicarse el coeficiente previsto en el reglamento para los equipos no autónomos, que penaliza su marca en la clasificación final (se multiplican por 1,2).

Entusiasmo y preocupación

Detrás de las vallas de seguridad, Han Chenyu, una estudiante de 25 años con gorra y gafas de sol, apenas tiene tiempo de sacar su teléfono cuando un robot ya ha pasado. La joven se declara entusiasmada con el evento y con los avances tecnológicos. "Aunque, como futura trabajadora, también me preocupa bastante. Porque si la tecnología avanza demasiado rápido, puede tener repercusiones en el empleo", afirma, aludiendo a la sustitución de ciertas profesiones por la Inteligencia Artificial (IA) y los robots.

La prueba, celebrada en el distrito tecnológico de Yizhuang de la capital china, reunió a más de un centenar de equipos de robots humanoides junto a unos 12.000 corredores humanos de acuerdo a la organización, en un recorrido urbano de 21,09 kilómetros, en la segunda edición de un evento concebido como banco de pruebas para este tipo de tecnologías, que no dejan de sorprender con sus resultados.

En condiciones reales, ganan los robots