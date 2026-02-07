Pepper: primer robot humanoide producido en masa

POR EFE

El robot Pepper fue reconocido como el primer robot humanoide producido en masa por la organización de los Guinness World Records, 11 años después de su lanzamiento, anunció la empresa artífice del aparato, la japonesa Softbank Robotics.

Pepper, el robot humanoide con mayor trayectoria a nivel global, contará además a partir de ahora con una versión actualizada, Pepper+, equipado con la última tecnología de inteligencia artificial de la compañía japonesa, reveló en un comunicado.

El robot, de 1,21 metros de alto y caracterizado por su estilizado cuerpo blanco y su cabeza circular de enormes ojos negros, fue diseñado para mantener interacciones conversacionales y lanzado el 5 de junio de 2014, con la vista puesta en su integración en comercios y otros espacios sociales.

Durante su más de una década en el mercado, su presencia se expandió dentro y fuera de las fronteras japonesas, y hoy en día es posible verlo como guía informativo en espacios comerciales, en centros educativos o residencias de ancianos, entre otros.

En sus primeros años de rodaje incluso algunos particulares se hicieron con un ejemplar del robot, que en sus inicios contaba con un modelo de prueba y ensayo que permitía probar aplicaciones desarrolladas por sus propietarios.