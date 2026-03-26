Melania Trump cede (por un momento) su rol a robot humanoide

Por revistaeyn.com
Como una película futurista. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sorprendió al hablar de futuro y ser acompañada por un robot humanoide en una cumbre celebrada en la Casa Blanca.
El robot, apodado Figura 3, es considerado un símbolo del futuro que la tecnología puede tener en la educación. Es desarrollado por la empresa estadounidense Figure AI. Está diseñado para adaptarse a entornos domésticos y realizar tareas cotidianas, todo de forma autónoma.
La esposa de Donald Trump fue anfitriona de una reunión con otras 45 primeras damas, entre ellas la francesa Brigitte Macron, y representantes de 28 empresas tecnológicas para presentar su iniciativa 'Fostering the Future Together' (Fomentando el futuro juntos).
En su discurso de apertura, Melania afirmó que la próxima generación estará marcada por el uso de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje y por el surgimiento de educadores humanoides para estudiar en casa, como Figura 3.
"El futuro de la IA está personificado: tendrá forma humana. Muy pronto, la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que brindarán utilidad", dijo.
La exmodelo eslovena presidió una mesa redonda junto con primeras damas y representantes de Francia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Polonia, Panamá, Sierra Leone, Malaui y Kosovo.
EL HUMANOIDE QUE HABLÓ EN LA CASA BLANCA
Figura 3, el primer humanoide presentado oficialmente en la Casa Blanca, dio la bienvenida a los asistentes con unas breves palabras en varios idiomas y luego se retiró de la sala.
"Gracias primera dama Melania Trump por invitarme a la Casa Blanca", expresó el robot, al mismo tiempo que gesticulaba con las manos.
La reunión en la Casa Blanca fue la segunda y última jornada de encuentros en Washington entre Melania Trump y las primeras damas, tras la celebrada el martes en el Departamento de Estado.
Entre las invitadas estuvieron Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y Olenna Zelenska, esposa del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. También participaron las primeras damas de Bolivia, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana, entre otras.
El secreto de su autonomía y versatilidad radica en su sistema operativo Helix (basado en un modelo VLA “Sistema 1, Sistema 2”, único en su tipo, que permite un control preciso y veloz de la parte superior del cuerpo del robot). Con una altura de 1,70 metros, un peso de 61 kilos y una capacidad de carga útil de 20 kilogramos, este robot puede operar durante cinco horas seguidas a una velocidad de 1,2 metros por segundo.