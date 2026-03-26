Melania Trump cede (por un momento) su rol a robot humanoide

Por revistaeyn.com

Como una película futurista. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sorprendió al hablar de futuro y ser acompañada por un robot humanoide en una cumbre celebrada en la Casa Blanca.

El robot, apodado Figura 3, es considerado un símbolo del futuro que la tecnología puede tener en la educación. Es desarrollado por la empresa estadounidense Figure AI. Está diseñado para adaptarse a entornos domésticos y realizar tareas cotidianas, todo de forma autónoma.

La esposa de Donald Trump fue anfitriona de una reunión con otras 45 primeras damas, entre ellas la francesa Brigitte Macron, y representantes de 28 empresas tecnológicas para presentar su iniciativa 'Fostering the Future Together' (Fomentando el futuro juntos).

En su discurso de apertura, Melania afirmó que la próxima generación estará marcada por el uso de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje y por el surgimiento de educadores humanoides para estudiar en casa, como Figura 3.