Tesla dejará de fabricar algunos automóviles para enfocarse en la producción de robots Optimus

Elon Musk anunció que Tesla dejará de fabricar los modelos Model S y Model X en la primera mitad del año para dedicar la planta de producción de Fremont, en California, a la producción de robots Optimus.

"Es el momento de poner punto final a los programas de Model S y Model X de forma honorable. Porque estamos moviéndonos hacia una futuro basado en la autonomía", explicó Musk durante una teleconferencia con analistas.

El consejero delegado de Tesla también dijo que en "pocos meses" la empresa desvelará el robot Optimus 3, que calificó como un "robot muy capaz" y que podrá aprender a realizar todo tipo de tareas simplemente viendo un video, aseguró.