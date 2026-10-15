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Red Hat Academy capacitó a más de medio centenar de estudiantes en El Salvador

Esta plataforma ofrece cursos dirigidos por instructores y autorregulados, laboratorios prácticos y exámenes de certificación supervisados de forma remota, todos ellos concebidos para capacitar a los alumnos para una carrera que gire en torno a la tecnología open source.

Por revistaeyn.com La Universidad de El Salvador (UES) es parte de la Red Hat Academy, un programa global de enfoque tecnológico y capacitación, con áreas de estudio, que incluyen cursos prácticos en Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift y Red Hat Ansible Automation Platform. Además de recursos, que abarcan planes de estudio, laboratorios basados en la nube y soporte para profesores de instituciones públicas y privadas. El programa arrancó operación en la única universidad estatal de El Salvador en mayo de 2025 y ese mismo año fueron beneficiados 55 estudiantes, mientras que hasta el 31 de agosto pasado se encuentran registrados 19 alumnos activos.

Por otro lado, los estudiantes beneficiados con la Red Hat Academy en la UES corresponden a las carreras tecnológicas de grado y posgrado, tanto en modalidad presencial, virtual e híbrida. El programa capacitó en 2025, a nivel global, a 94.849 estudiantes, en 1.039 universidades con actividad registrada, en tecnologías de código abierto como Linux, OpenShift y Ansible, lo que ha ayudado a reducir la brecha entre la educación técnica y la industria laboral. Por otro lado, en Latinoamérica, Red Hat Academy, también en 2025, cerró con 15.375 estudiantes activos en 182 instituciones activas, dentro de un total de 360 instituciones que forman parte del programa en la región, actualmente.