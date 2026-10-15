Red Hat Academy capacitó a más de medio centenar de estudiantes en El Salvador

Por revistaeyn.com
La Universidad de El Salvador (UES) es parte de la Red Hat Academy, un programa global de enfoque tecnológico y capacitación, con áreas de estudio, que incluyen cursos prácticos en Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift y Red Hat Ansible Automation Platform. Además de recursos, que abarcan planes de estudio, laboratorios basados en la nube y soporte para profesores de instituciones públicas y privadas.
El programa arrancó operación en la única universidad estatal de El Salvador en mayo de 2025 y ese mismo año fueron beneficiados 55 estudiantes, mientras que hasta el 31 de agosto pasado se encuentran registrados 19 alumnos activos.
Por otro lado, los estudiantes beneficiados con la Red Hat Academy en la UES corresponden a las carreras tecnológicas de grado y posgrado, tanto en modalidad presencial, virtual e híbrida.
El programa capacitó en 2025, a nivel global, a 94.849 estudiantes, en 1.039 universidades con actividad registrada, en tecnologías de código abierto como Linux, OpenShift y Ansible, lo que ha ayudado a reducir la brecha entre la educación técnica y la industria laboral.
Por otro lado, en Latinoamérica, Red Hat Academy, también en 2025, cerró con 15.375 estudiantes activos en 182 instituciones activas, dentro de un total de 360 instituciones que forman parte del programa en la región, actualmente.
“La Red Hat Academy promueve el desarrollo profesional al brindarles a los alumnos la oportunidad de adquirir experiencia con un conjunto de productos de Red Hat ampliamente utilizados en el sector de la informática”, dice Martha Ardila, directora regional para Centro América y el Caribe de Red Hat.
La Red Hat Academy ha ido evolucionando continuamente con el fin de satisfacer las cambiantes necesidades tanto de los alumnos como de los instructores y la industria de la informática. Estos esfuerzos incluyen el lanzamiento de una nueva plataforma para usuarios pensada para brindar una experiencia de aprendizaje online optimizada.
Una vez que los alumnos finalizan los cursos, se les ofrece la oportunidad de rendir los exámenes para obtener las certificaciones de Red Hat.
La fortaleza de la Red Hat Academy radica en su capacidad de convocar a alumnos con ideas afines apasionados por la tecnología open source. Además, muchos de ellos eligen participar en el Red Hat Academy Student Ambassador Program que les permite ponerse en contacto con mentores y aprender de profesionales de la industria.
Red Hat Academy sigue comprometida con formar la próxima generación de líderes tecnológicos, al mismo tiempo que ayuda a salvar la distancia que existe entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica.