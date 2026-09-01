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México regulará el uso de celulares en las escuelas tras consulta a docentes

Según una consulta durante el Consejo Técnico Escolar Intensivo, cerca del 40 % de los docentes detecta que los alumnos llevan teléfonos celulares a la escuela y un 24 % señaló la presencia de relojes inteligentes.

Por Agencia EFE El Gobierno mexicano prepara nuevos lineamientos para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos en las escuelas, después de que el 81 % de más de 565.000 docentes consultados respaldara establecer reglas para garantizar un uso seguro y pedagógico de la tecnología, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. El anuncio coincidió con el regreso a las aulas de millones de estudiantes para el ciclo escolar 2026-2027, que moviliza a más de 1,6 millones de docentes en unas 250.000 escuelas del país.

Delgado explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó la consulta durante el Consejo Técnico Escolar Intensivo de la semana pasada, con la participación de 565.396 maestros, para conocer cómo están experimentando la presencia de dispositivos electrónicos en las aulas. Según los resultados, cerca del 40 % de los docentes detecta que los alumnos llevan teléfonos celulares a la escuela y un 24 % señaló la presencia de relojes inteligentes. El 48 % consideró que los celulares dificultan mantener la atención de los estudiantes, mientras que el 38 % afirmó que interrumpen las actividades escolares y el 34 % advirtió que los alumnos abandonan alguna forma de convivencia por permanecer pendientes de sus dispositivos. Además, un 38,7 % de los profesores aseguró haber detectado que los conflictos originados en las redes sociales terminan trasladándose a las aulas o las escuelas. Ante este panorama, el 51 % de los docentes propuso establecer protocolos para atender situaciones de riesgo y alcanzar acuerdos con madres y padres de familia sobre el acceso y uso de las tecnologías.