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KEY Institute realizará SKY.AI para impulsar la IA en la aviación en Latinoamérica

El encuentro combinará un Summit centrado en el diálogo estratégico entre líderes empresariales y un Hackathon orientado al desarrollo de prototipos funcionales mediante la colaboración de equipos multidisciplinarios.

Por revistaeyn.com KEY Institute presenta SKY.AI: AI for Aviation Summit + Hackathon, una iniciativa regional que conectará a los tomadores de decisión de la aviación con referentes tecnológicos, profesionales y academia para explorar el potencial de la inteligencia artificial y desarrollar propuestas frente a desafíos concretos de la industria. Su primera edición se celebrará los días 23 y 24 de enero de 2027, en Key Institute y el Auditorio FEPADE, en El Salvador. El encuentro combinará un Summit centrado en el diálogo estratégico entre líderes empresariales, y un Hackathon orientado al desarrollo de prototipos funcionales mediante la colaboración de equipos multidisciplinarios.

SKY.AI nace para contribuir a ese diálogo y conectar las prioridades de la industria con capacidades de innovación en Latinoamérica. “El futuro de la aviación dependerá de nuestra capacidad de adoptar nuevas tecnologías con visión, responsabilidad y colaboración. SKY.AI nace como un espacio para conectar a quienes conocen profundamente la industria con quienes están desarrollando las herramientas y las ideas que pueden transformarla”, afirmó Roberto Kriete, fundador de KEY Institute. El SKY.AI Summit estará dirigido a líderes y tomadores de decisión de aerolíneas, aeropuertos, empresas de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves, autoridades y organizaciones vinculadas con la aviación. También convocará a compañías tecnológicas y especialistas que desarrollan nuevas aplicaciones de inteligencia artificial.