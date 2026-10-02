KEY Institute realizará SKY.AI para impulsar la IA en la aviación en Latinoamérica

Por revistaeyn.com
KEY Institute presenta SKY.AI: AI for Aviation Summit + Hackathon, una iniciativa regional que conectará a los tomadores de decisión de la aviación con referentes tecnológicos, profesionales y academia para explorar el potencial de la inteligencia artificial y desarrollar propuestas frente a desafíos concretos de la industria.
Su primera edición se celebrará los días 23 y 24 de enero de 2027, en Key Institute y el Auditorio FEPADE, en El Salvador. El encuentro combinará un Summit centrado en el diálogo estratégico entre líderes empresariales, y un Hackathon orientado al desarrollo de prototipos funcionales mediante la colaboración de equipos multidisciplinarios.
SKY.AI nace para contribuir a ese diálogo y conectar las prioridades de la industria con capacidades de innovación en Latinoamérica.
“El futuro de la aviación dependerá de nuestra capacidad de adoptar nuevas tecnologías con visión, responsabilidad y colaboración. SKY.AI nace como un espacio para conectar a quienes conocen profundamente la industria con quienes están desarrollando las herramientas y las ideas que pueden transformarla”, afirmó Roberto Kriete, fundador de KEY Institute.
El SKY.AI Summit estará dirigido a líderes y tomadores de decisión de aerolíneas, aeropuertos, empresas de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves, autoridades y organizaciones vinculadas con la aviación. También convocará a compañías tecnológicas y especialistas que desarrollan nuevas aplicaciones de inteligencia artificial.
La agenda abordará oportunidades en mantenimiento predictivo, optimización de operaciones, gestión aeroportuaria, logística, manejo de equipaje y experiencia del pasajero. El propósito será vincular las posibilidades de la tecnología con las necesidades operativas y las prioridades de negocio de la industria.
Entre los ponentes previstos se encuentran Roberto Kriete, chairman de MRO Holdings; los doctores Colin Doyle y Harry Zhang, de Embry-Riddle Aeronautical University; David Ruiz, Enterprise Director de Google Cloud México; Carroll Lane, CEO de MRO Holdings,el doctor Dimitri Mavris de Georgia Tech, entre otros.
El SKY.AI Hackathon convocará a profesionales y estudiantes universitarios de distintas disciplinas y países de la región interesados en aportar nuevas perspectivas a los retos de la aviación.
Los participantes trabajarán en equipos multidisciplinarios con el acompañamiento de mentores de la industria y expertos técnicos. Su desafío será transformar una idea en un prototipo funcional y presentarlo ante un panel de especialistas del ámbito aeronáutico y tecnológico.