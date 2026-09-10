Lanzan concurso de becas para especialistas en ciberseguridad en Centroamérica

Por revistaeyn.com
El Information Risk and Security Institute (IRSI), iniciativa que forma parte del programa de responsabilidad social empresarial de Sistemas Aplicativos (SISAP), abrió la convocatoria para su programa de formación en ciberseguridad 2027, dirigido a estudiantes universitarios y colaboradores del área de tecnología interesados en desarrollar una especialización en este campo en Centroamérica, República Dominicana, México, Ecuador y Colombia.
Las becas cuyo valor asciende a US$5,000 por estudiante, son cubiertas en su totalidad a través del apoyo financiero de Supeduc y SISAP. La iniciativa representa una oportunidad para especializarse en un sector con una creciente necesidad de talento, sin que el costo de la formación sea una barrera de acceso.
Según compartió Adriana Rojas, directora ejecutiva de IRSI: “El programa busca brindar conocimientos sobre fundamentos, tendencias y mejores prácticas de seguridad de la información, con un enfoque orientado a fortalecer las competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral”.
Los interesados pueden consultar los requisitos y completar su aplicación antes del 30 de noviembre de 2026 a través del sitio oficial de IRSI Admisiones.
El programa combina formación académica con experiencia práctica mediante clases 100 % en vivo y en línea durante 9 meses (3 trimestres), espacios para resolver dudas directamente con los instructores y acceso a laboratorios en vivo que permiten a los estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos.
Como parte del plan de estudios, los participantes también podrán asistir gratuitamente a eventos especializados, entre ellos la IRSI Conference y SANS Summits, espacios que les permitirán ampliar su red de contactos y conocer a profesionales que han desarrollado una trayectoria en el ámbito de la ciberseguridad.
Al finalizar, los estudiantes reciben un diploma que acredita los conocimientos adquiridos y cuentan con preparación para optar a una certificación internacional en el área. Además, el programa contempla la posibilidad de contratación para quienes culminen satisfactoriamente su formación.
Con más de 8 años de presencia en la región, el programa continúa ampliando su alcance y formando nuevas generaciones en ciberseguridad.
En 2026, consiguió la promoción más grande que se ha tenido hasta el momento, con estudiantes provenientes de Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador y México.