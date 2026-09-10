Lanzan concurso de becas para especialistas en ciberseguridad en Centroamérica

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Las becas cuyo valor asciende a US$5,000 por estudiante, son cubiertas en su totalidad a través del apoyo financiero de Supeduc y SISAP.

Por revistaeyn.com El Information Risk and Security Institute (IRSI), iniciativa que forma parte del programa de responsabilidad social empresarial de Sistemas Aplicativos (SISAP), abrió la convocatoria para su programa de formación en ciberseguridad 2027, dirigido a estudiantes universitarios y colaboradores del área de tecnología interesados en desarrollar una especialización en este campo en Centroamérica, República Dominicana, México, Ecuador y Colombia.

Las becas cuyo valor asciende a US$5,000 por estudiante, son cubiertas en su totalidad a través del apoyo financiero de Supeduc y SISAP. La iniciativa representa una oportunidad para especializarse en un sector con una creciente necesidad de talento, sin que el costo de la formación sea una barrera de acceso. Según compartió Adriana Rojas, directora ejecutiva de IRSI: “El programa busca brindar conocimientos sobre fundamentos, tendencias y mejores prácticas de seguridad de la información, con un enfoque orientado a fortalecer las competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral”. Los interesados pueden consultar los requisitos y completar su aplicación antes del 30 de noviembre de 2026 a través del sitio oficial de IRSI Admisiones.