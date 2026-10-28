Trump prohibirá usar el término inteligencia artificial en EE.UU. por su "imprecisión"

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El anuncio de que EE.UU. comenzará a usar el término "superinteligencia" o SI ha disparado las compras de dominios de internet de Eslovenia, un pequeño país de apenas 2 millones de habitantes, que se está beneficiando de que su código internacional sea, justamente, 'SI'.

Por Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su Gobierno prohibirá de manera oficial el uso del término 'inteligencia artificial' (IA) por su "imprecisión" y defendió el sustituto "superinteligencia" (SI) para denominar a esta tecnología, cuyo desarrollo impulsa. Trump ya había anunciado en septiembre ante la Asamblea General de la ONU su propósito de reemplazar la expresión IA en documentos oficiales por una nueva de su autoría, con las siglas SI, bajo el argumento de que la palabra "artificial" da la impresión de que esta herramienta es "falsa", cuando en realidad es "asombrosa".

El mandatario se preguntó en una publicación en su red Truth Social cuándo el diario The Wall Street Journal dejará de usar IA "un nombre muy malo e inexacto" para adoptar en su lugar el nuevo SI, un "nombre que prácticamente todos los demás están usando o pronto usarán". "Dentro de poco, estaremos prohibiendo oficialmente el término 'IA/inteligencia artificial' en todos los documentos pertinentes y en todo lo demás, debido a su imprecisión", advirtió sin detallar cuándo aplicaría esta medida. Trump afirmó a fines de septiembre que a su homólogo chino, Xi Jinping, pareció gustarle la idea de rebautizar la "inteligencia artificial" como "superinteligencia" en una conversación que ambos sostuvieron durante la visita de Xi a la Casa Blanca.