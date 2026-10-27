Empresas chinas rompen con Mbappé tras sus declaraciones sobre el "dictador chino"

Empresas & Management

En China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) están perseguidas bajo el delito de "difamación de héroes y mártires".

Por Agencia EFE Varias empresas chinas, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, anunciaron el cese de su cooperación comercial con el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé, después de que el francés reconociera que se ríe con los 'memes' que lo comparan con Mao Zedong. La empresa Dongpeng Beverage Group, a través de su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, difundió hoy comunicados oficiales en la red social local Weibo para confirmar la ruptura inmediata de sus lazos comerciales con el jugador, al alegar "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales", aunque sin precisar los hechos exactos que motivaron la decisión.

A estos anuncios se sumaron los de Mengniu y Milkground, que también comunicaron este martes el fin de su cooperación con Mbappé y expresaron su rechazo a cualquier comportamiento que hiera los sentimientos del pueblo chino. En los últimos meses, los anuncios en los que el futbolista francés patrocinaba las bebidas de Bu Shui La han aparecido frecuentemente en marquesinas, autobuses y ascensores de las ciudades chinas, sobre todo el pasado verano, durante el Mundial FIFA de 2026.

LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes.El fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas. Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años.Estamos trabajando con nuestros socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación. Asimismo, pondremos en marcha, en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares. — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 27, 2026

Mengniu, uno de los principales grupos lácteos de China, ha mantenido una destacada presencia en el patrocinio deportivo internacional, con acuerdos vinculados al Mundial de fútbol, al Comité Olímpico Internacional (COI) y al argentino Lionel Messi, mientras que Milkground también había utilizado la imagen de Mbappé en sus campañas comerciales. En los documentos, que comparten el mismo sello corporativo de la matriz, Bu Shui La no detalla un incidente específico y se limita a expresar su "firme oposición", en un contexto de intensa censura en las redes sociales del gigante asiático.

En China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) están perseguidas bajo el delito de "difamación de héroes y mártires". Los comunicados de las empresas chinas se producen tras la difusión de una respuesta de Mbappé durante una reciente entrevista al ser preguntado por su 'meme' favorito.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026