WhatsApp tendría un nuevo check azul que alertaría capturas de pantalla

Este supuesto tercer check tendría la función de alertar a los usuarios cuando el destinatario realiza una captura de pantalla en la conversación. Siendo una nueva herramienta de privacidad que tendrían los usuarios.

Además, aseguran que la función también estaría disponible en los chats grupales, para que todos los participantes de la conversación vean cuando un integrante realiza una captura de pantalla.

Sin embargo, no hay más información sobre el rumor, principalmente porque quienes la replican no mencionan ninguna fuente en concreto y aseguran que todavía la opción no ha entrado en fase beta, es decir, que no ha empezado a probarse en la aplicación de testeo de WhatsApp.