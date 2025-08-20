Empresas & Management

La IA lidera el auge de las startups con US$122.000 millones en inversión recaudados a junio

Con las rondas de financiación que se están produciendo, se espera que el desarrollador de ChatGPT, OpenAI, supere a SpaceX y Bytedance como la mayor empresa privada del mundo.

Por revistaeyn.com En los últimos dos años, la exageración de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado a docenas de pequeñas empresas emergentes a la estratosfera; startups que trabajan en todo, desde infraestructura y herramientas de desarrollo hasta IA empresarial y de consumo. Para explorar las tendencias de inversión actuales de las principales empresas de riesgo, el equipo de BestBrokers recopiló datos de inversión y examinó las últimas divulgaciones financieras de las principales empresas de capital de riesgo.

Las cifras sugieren que en los primeros seis meses del año, las nuevas empresas de IA han atraído al menos US$121.900 millones en fondos. Con las rondas de financiación que se están produciendo este año, algunas de las mayores startups unicornio (startups valoradas en US$1.000 millones o más) son empresas de IA, y ahora se espera que el desarrollador de ChatGPT, OpenAI, supere a SpaceX y Bytedance como la mayor empresa privada del mundo. En el primer semestre de 2025, el número de operaciones de financiación de capital riesgo alcanzó las 4.835, el 35 % de las cuales tuvieron lugar en Norteamérica. Sin embargo, las nuevas empresas norteamericanas (con sede en los Estados Unidos o Canadá) atrajeron cerca de dos tercios (63.3 %) de todo el capital de riesgo recaudado en estos seis meses, un total de US$229.900 millones, reporta BestBrokers.

MAYOR FINANCIACIÓN

Las nuevas empresas dentro del sector de la IA atrajeron US$121.900 millones en los primeros seis meses del año, solo US$20.800 millones menos de los fondos recaudados para las empresas de IA durante todo el 2024. OpenAI tuvo la mayor financiación de la historia cuando firmó un acuerdo de US$40.000 millones, valorando a la empresa en US$350.000 millones. En una venta secundaria de acciones, que actualmente está en proceso y que, según se informa, incluirá inversores como SoftBank y Thrive Capital, los empleados tendrán la oportunidad de cobrar. La venta de US$6.000 millones en acciones podría impulsar fácilmente la valoración de OpenAI a US$500.000 millones. También se espera que la empresa privada más valiosa del mundo, SpaceX, que actualmente está valorada en US$350.000 millones, aumente su valoración de mercado. El mes pasado, el fabricante de cohetes de Elon Musk estaba preparando una venta de información privilegiada para recaudar capital fresco con una valoración de US$400.000 millones. Si bien aún no se ha confirmado una oferta pública inicial, algunos analistas esperan que la división satelital de la compañía, Starlink, salga a bolsa primero. A principios de este año, la empresa matriz de TikTok, Bytedance, alcanzó una valoración de US$315.000 millones durante una venta de recompra. A pesar del rápido crecimiento de la empresa china, sus estadísticas siguen siendo mucho más bajas que las de la plataforma de redes sociales más grande del mundo, Facebook, y su matriz Meta, que tiene una capitalización de mercado de alrededor de US$1,9 billones y aproximadamente 3,1 mil millones de usuarios (frente a los 1,6 mil millones de usuarios de TikTok).