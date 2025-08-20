Empresas & Management

Este es el más reciente PriceSmart en Centroamérica, donde ya suma 56 sucursales

Actualmente, este retail opera 56 Clubes de compras en 12 países y un territorio de EEUU. En la región, de este total, nueve están en Costa Rica; otros siete más en Panamá y ahora ya son siete en Guatemala. A ellos se agregan cuatro en El Salvador y tres en Honduras; además de dos en Nicaragua.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com Guatemala es el país que cuenta con la más reciente sucursal de PriceSmart en Centroamérica. En Quetzaltenango se abrió este primer club en la zona, con una inversión superior a los US$15 millones. "La decisión de abrir en Xela responde a su posición como centro neurálgico comercial y económico del occidente del país, siendo un punto de convergencia para diversas comunidades de la región", indica la compañía en un comunicado.

La marca consolida así su presencia en Guatemala con un total de siete clubes y llega a 56 a nivel regional. Desde su llegada al país en 1999, PriceSmart ha sido pionero en el modelo de Clubes de compras por Membrecía, y hoy emplea a más de 1.000 colaboradores en Guatemala. Para planes próximos en la región, la compañía planea abrir un club en La Romana, República Dominicana, durante la primavera de 2026.

¿QUÉ TIENE EL NUEVO PRICESMART EN QUEZALTENANGO?

Está ubicado en la 0 Calle 37-120, Zona 8 de Quetzaltenango. Cuenta con una superficie total de 14.673 m², de los cuales 4.095 m² están dedicados al piso de ventas. Los Socios tendrán acceso a más de 2.700 productos, incluyendo más de 1.500 suministrados por proveedores locales. Construcción sostenible De los US$15 millones, el 50 % fue destinado a prácticas de construcción sostenible.