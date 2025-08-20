¿En quiénes confía Centroamérica? Lo revelaremos en la cumbre empresarial Confianza 2025 en Guatemala

Tendencias y Expertos

Revista Estrategia & Negocios, junto con DATOS Group y PIZZOLANTE, presentan la tercera edición de la investigación “Reputación en Centroamérica: el valor de la Confianza” que no solamente revela quienes son los líderes, empresas y marcas de más confianza para la región, sino que ahonda en los atributos por los qué logran posicionarse.

Por Estrategia & Negocios Por tercer año consecutivo, Estrategia & Negocios junto a sus aliados DATOS Group y PIZZOLANTE toman el pulso de la Confianza en Centroamérica y revelan los resultados de la investigación CONFIANZA 2025 en un evento regional este 21 de agosto. La tercera edición de “Reputación en Centroamérica 2025: El Valor de la Confianza” incorpora renovaciones metodológicas que han resultado en la investigación más sólida, profunda y atractiva para las audiencias de la región en torno a Confianza y Reputación. El objetivo de El Valor de la Confianza 2025 “fue encontrar a los líderes en confianza y a las empresas generadoras de confianza en Centroamérica, los que, partir de generar relaciones de alta confianza con sus colaboradores, clientes y sus comunidades involucradas, construyen reputación y excelentes resultados de negocio”, destacó Velia Jaramillo, editora general de Estrategia & Negocios. La tercera edición de esta investigación no solamente revela a los líderes de más confianza para la región, sino que ahonda en por qué logran posicionarse. También reconoce a las instituciones, marcas y empresas más confiables de cada uno de los países centroamericanos y de Centroamérica. "Comprender la diferencia entre reputación y confianza es clave para tomar decisiones acertadas. La reputación es la consecuencia del respeto, admiración y confianza que has construido", enfatiza Italo Pizzolante, Consultor internacional en estrategia y comunicación y fundador de PIZZOLANTE.

“Este año, más de 4,800 centroamericanos han dado sus votos por sus Empresas, Empresarios y Marcas de alta confianza, y lo más relevante: los motivos que despiertan esta percepción hacia ellos. Además, nos brindan con sus opiniones un panorama del estado de confianza en las instituciones de la región, con resultados que llaman a acciones”, apuntó Jaramillo.

GUATEMALA, LA SEDE DE LA CONFIANZA 2025

La capital centroamericana será la sede del primer Encuentro Regional de Empresas y Empresarios: Construyendo Confianza, un evento en el que líderes empresariales y expertos de DATOS Group y PIZZOLANTE abordarán el estado de la confianza empresarial, en medio de un ambiente de incertidumbre, donde las “fake news” toman protagonismo. El evento tendrá lugar este 21 de agosto, en el Salón Temis, del Business Center HQ Fontabella, en Ciudad de Guatemala, a partir de las 3 PM (Es solo por invitación). Los encargados de revelar los resultados de la investigación Confianza en Centroamérica 2025 serán Luis Maturén, CEO de DATOS Group, e Italo Pizzolante, Socio Fundador de PIZZOLANTE. Si quiere seguir el evento puede hacerlo a través de nuestro Canal de YouTube. Active la notificación.

ENCUENTRO EMPRESARIAL: INVITADOS

En tres paneles principales: EMPRESAS, EMPRESARIOS Y MARCAS DE ALTA CONFIANZA, participarán líderes de alta confianza como Roberto Lara, CEO de Castillo Hermanos, Cristina Ronski, CEO de Walmart Centroamérica; Luis Lara, CEO de Banco Industrial, Eric Campos, Presidente ejecutivo de BAC Guatemala, así como Rodrigo Cordón, miembro de la Junta Directiva de Progreso. También compartirán espacio Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo AG, además de Diego Sibrián, director regional comercial y de mercadeo de Claro y Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Mercadeo BAC Costa Rica. Otros destacados empresarios centroamericanos también dirán presente, desde Honduras, asistirán Mario Faraj, Presidente ejecutivo de DIUNSA y presidente de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) y Camilo Atala, Presidente ejecutivo de Grupo Ficohsa.

En las moderaciones de nuestros paneles, además de Maturén y Pizzolante, tendremos a Juan Pablo Morataya, director de CENTRARSE. Y como invitada especial estará Connie de Paiz, presidenta del Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial RSE en Guatemala. Además, nuestro Keynote Speaker será el nicaragüense Roberto Zamora, presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) y de Grupo Lafise. A este grupo de invitados se suman con entrevistas exclusivas Mónica Leal, directora de Riesgo y Cumplimiento de CMI; Bárbara Viñals, directora de operaciones de supermercados para CAM y líder país en Guatemala de Walmart; y finalizamos con Raquel Meléndez, Oficial Comercial de Atlántida Capital. “En 2025, presentamos la tercera edición de la investigación, reuniendo en Guatemala a un colectivo de empresarios comprometidos con generar confianza”, concluyó Lizza Bobadilla de Handal, Gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA/E&N. El Encuentro Regional de Empresas y Empresarios: Construyendo Confianza se realiza en alianza con DATOS Group, Pizzolante. Invitan: Castillo Hermanos, Progreso y Atlántida Capital. Patrocinan: Claro Grupo AG, CMI, Walmart México y Centroamérica y Diana.

LOS ATRIBUTOS DE LOS LÍDERES CONFIABLES

