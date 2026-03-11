12 días de ofensiva sobre Irán: Ormuz, petróleo y guerra sin fecha de fin

Por revistaeyn.com con información de EFE

La ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán dura ya lo que la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, sin visos de negociación ni de que vaya a acabar pronto, lo que impulsó de nuevo al alza al precio del petróleo.

Al menos cuatro buques fueron atacados este miércoles en el estrecho de Ormuz, mientras Irán avisó de nuevo de que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese este paso estratégico en beneficio de EEUU, Israel o sus socios. Esto sigue provocando problemas con el suministro de petróleo a nivel mundial.

Y no hay fecha de fin. De hecho, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos emitieron este miércoles una alerta a la población iraní para que evite las instalaciones portuarias civiles desde donde las fuerzas navales de Irán realizan ataques en el estrecho de Ormuz.

La alerta del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) "urge a los civiles en Irán a evitar inmediatamente todos los puertos donde las fuerzas navales iraníes están operando", indicando que los militares de EE.UU. "no pueden garantizar la seguridad civil cerca o en los sitios usados por el régimen iraní con fines militares".

El CENTCOM, que no detalló posibles agresiones en la zona, avisó de que "los puertos civiles usados con propósitos militares pierden su estatus de protección y se convierte en blancos legítimos de ataques militares bajo el derecho internacional".

La retórica actual parece coincidir en que va a durar un buen tiempo.

- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este miércoles que la ofensiva militar contra Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se gane "la campaña".

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy en una entrevista con Axios que "pronto" terminará la guerra en Irán porque "prácticamente no queda nada que atacar" en el país.

- El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió de que la capacidad militar iraní "no se ha reducido a cero", contradiciendo las declaraciones de Trump.