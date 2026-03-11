12 días de ofensiva sobre Irán: Ormuz, petróleo y guerra sin fecha de fin

Por revistaeyn.com con información de EFE
La ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán dura ya lo que la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, sin visos de negociación ni de que vaya a acabar pronto, lo que impulsó de nuevo al alza al precio del petróleo.
Al menos cuatro buques fueron atacados este miércoles en el estrecho de Ormuz, mientras Irán avisó de nuevo de que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese este paso estratégico en beneficio de EEUU, Israel o sus socios. Esto sigue provocando problemas con el suministro de petróleo a nivel mundial.
Y no hay fecha de fin. De hecho, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos emitieron este miércoles una alerta a la población iraní para que evite las instalaciones portuarias civiles desde donde las fuerzas navales de Irán realizan ataques en el estrecho de Ormuz.
La alerta del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) "urge a los civiles en Irán a evitar inmediatamente todos los puertos donde las fuerzas navales iraníes están operando", indicando que los militares de EE.UU. "no pueden garantizar la seguridad civil cerca o en los sitios usados por el régimen iraní con fines militares".
El CENTCOM, que no detalló posibles agresiones en la zona, avisó de que "los puertos civiles usados con propósitos militares pierden su estatus de protección y se convierte en blancos legítimos de ataques militares bajo el derecho internacional".
La retórica actual parece coincidir en que va a durar un buen tiempo.
- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este miércoles que la ofensiva militar contra Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se gane "la campaña".
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy en una entrevista con Axios que "pronto" terminará la guerra en Irán porque "prácticamente no queda nada que atacar" en el país.
- El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió de que la capacidad militar iraní "no se ha reducido a cero", contradiciendo las declaraciones de Trump.
"Ni un litro de petróleo" por Ormuz
- Hoy se han registrado al menos cuatro ataques contra mercantes en el estrecho de Ormuz, según informes de la agencia británica UKMTO y fuentes iraníes.
1. Según UKMTO, un barco granelero de propiedad griega fue alcanzado por un proyectil. El propio capitán informó del impacto y aseguró que la tripulación se encontraba "sana y salva".
2. La Guardia Revolucionaria iraní dijo haber atacado un granelero de bandera tailandesa con 23 tripulantes a bordo. El ataque causó un incendio a bordo, y la Marina Real de Omán ha rescatado a 20 tripulantes.
3. La UKMTO reportó otro ataque contra un barco portacontenedores que estaba anclado y cuya tripulación está a salvo: el 'One Majesty', de bandera japonesa.
4. La Guardia Revolucionaria también ha reivindicado el ataque contra un buque propiedad de Israel y con bandera de Liberia, identificado como el ‘Express Rome’.
- Irán amenazó hoy con atacar "todos los puertos y centros económicos de la región" después de que Estados Unidos instara a la población iraní a evitar puertos civiles utilizados por las fuerzas armadas del país.
- Emmanuel Macron reconoció después que "no se cumplen las condiciones" para llevar a cabo una misión militar que garantice el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, que es "una zona de guerra", pero insistió en que "debe organizarse" para proporcionar escolta a los mercantes.
Las reservas de petróleo
- Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento. Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis.
- Irán advirtió de que no será posible bajar el precio del petróleo mediante "medidas artificiales" y que se puede esperar, por la presión que ha impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a 200 dólares.
- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó que la UE debe ofrecer "alivio" a los hogares y empresas ante las subidas de precios energéticos.
- La OPEP mantiene sin cambios sus previsiones de demanda y oferta de petróleo, y de crecimiento económico mundial, en su informe de marzo sobre el mercado, que no menciona la guerra.
- El precio del petróleo retomó hoy la senda alcista y tanto el brent como el texas subían cerca del 5 % antes del final de los mercados de hoy.
Nuevo ataque sobre Beirut
- Israel bombardeó hoy un edificio residencial en un barrio céntrico de Beirut, en su segundo ataque dentro de la capital, después de que hace tres días murieran cuatro supuestos comandantes iraníes en un hotel del paseo marítimo de la ciudad. El ataque dejó cuatro heridos.