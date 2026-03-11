Guerra en Irán genera pérdidas de US$600 millones al día en los viajes de turismo

Por revistaeyn.com / Agencia EFE
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) estima que el conflicto en Irán está generando un impacto “serio” en el sector de viajes y turismo en Medio Oriente con al menos US$600 millones diarios en el gasto de los turistas internacionales.
Según ha subrayado el organismo, Medio Oriente desempeña un papel “vital” en los viajes globales, ya que la región representa el 5 % de las llegadas internacionales a nivel mundial y el 14 % del tráfico internacional de tránsito.
Por ello, advierte de que cualquier interrupción afecta a la demanda en todo el mundo, lo que impacta en aeropuertos y vuelos, hoteles, empresas de alquiler de automóviles y líneas de cruceros.
En este sentido, agrega que los principales centros regionales de aviación, incluidos Dubái, Abu Dabi, Doha y Baréin que en conjunto procesan alrededor de 526.000 pasajeros al día, han experimentado cierres e interrupciones operativas a medida que el conflicto se intensifica, lo que afecta significativamente la conectividad regional y global.
La presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara, explica que los viajes y el turismo suelen ser uno de los primeros sectores en sentir el impacto de las tensiones geopolíticas y agrega que breves periodos de interrupción pueden traducirse rápidamente en pérdidas económicas “significativas” para los destinos, las empresas y los trabajadores de la región.
El análisis del WTTC se basa en su pronóstico previo al conflicto para 2026 en Medio Oriente, que proyectaba US$207.000 millones en gasto de visitantes internacionales en la región durante este año.
Rápida recuperación cuando hay una respuesta adecuada
A pesar de los desafíos actuales, el WTTC enfatiza que el sector de viajes y turismo es uno de los sectores económicos más resilientes del mundo.
Desde el WTTC señalan que las crisis anteriores muestran que la demanda turística tras los incidentes relacionados con la seguridad, “con la respuesta adecuada” puede recuperarse en tan solo dos meses si los gobiernos y la industria actúan rápidamente para restaurar la confianza de los viajeros.
El WTTC, que representa al sector privado, continúa monitoreando la evolución de la situación y asegura que mantiene un contacto “cercano” con gobiernos y líderes de la industria para apoyar la seguridad de los viajeros y la resiliencia del sector global de viajes y turismo.