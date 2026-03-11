Centroamérica & Mundo

Guerra en Irán genera pérdidas de US$600 millones al día en los viajes de turismo

Medio Oriente representa el 5 % de las llegadas internacionales a nivel mundial y el 14 % del tráfico internacional de tránsito.

Por revistaeyn.com / Agencia EFE El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) estima que el conflicto en Irán está generando un impacto “serio” en el sector de viajes y turismo en Medio Oriente con al menos US$600 millones diarios en el gasto de los turistas internacionales. Según ha subrayado el organismo, Medio Oriente desempeña un papel “vital” en los viajes globales, ya que la región representa el 5 % de las llegadas internacionales a nivel mundial y el 14 % del tráfico internacional de tránsito.

Por ello, advierte de que cualquier interrupción afecta a la demanda en todo el mundo, lo que impacta en aeropuertos y vuelos, hoteles, empresas de alquiler de automóviles y líneas de cruceros. En este sentido, agrega que los principales centros regionales de aviación, incluidos Dubái, Abu Dabi, Doha y Baréin que en conjunto procesan alrededor de 526.000 pasajeros al día, han experimentado cierres e interrupciones operativas a medida que el conflicto se intensifica, lo que afecta significativamente la conectividad regional y global. La presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara, explica que los viajes y el turismo suelen ser uno de los primeros sectores en sentir el impacto de las tensiones geopolíticas y agrega que breves periodos de interrupción pueden traducirse rápidamente en pérdidas económicas “significativas” para los destinos, las empresas y los trabajadores de la región.