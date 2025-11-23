Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela mientras continúa la tensión tras alerta de Estados Unidos

Por Agencia EFE

Varias aerolíneas de Europa y América han cancelado sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.

La aerolínea española Iberia fue la primera en tomar la decisión al cancelar sus cinco vuelos semanales a Venezuela, mientras que la portuguesa TAP canceló dos vuelos al país sudamericano con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación. En Colombia, Avianca canceló ayer sus vuelos “por ajustes operacionales", dijo una fuente de la aerolínea, que tiene dos vuelos diarios de Bogotá a Caracas. También, la brasileña Gol anunció que canceló sus vuelos a Caracas programados para el fin de semana.

Mientras tanto, la aerolínea venezolana Avior anunció que mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales. “Como presidente de Avior Airlines quiero transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros: todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad", informó el presidente de la compañía, Juan Bracamonte, en su cuenta de X. Wingo, señaló que también mantiene sus operaciones con normalidad en el país vecino.

El aviso de estas líneas aéreas coincide con el despliegue militar de Washington en el mar Caribe, que Donald Trump afirma está dirigido a combatir el narcotráfico, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro interpreta como una "amenaza" de "invasión" y como un intento de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.

Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que la Administración de Donald Trump enmarca en su operación 'Lanza del Sur' y en la lucha contra el narcotráfico. La campaña estadounidense, que se inició en septiembre, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos.