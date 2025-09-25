Aeropuerto de Bruselas implantará nuevo sistema para evitar otro ciberataque

POR EFE

El Aeropuerto de Bruselas anunció este miércoles la puesta en marcha paulatina de un nuevo sistema de facturación y embarque a partir del lunes 29 de septiembre, tras el ciberataque que tuvo lugar el pasado viernes y que ha obligado a una oleada de cancelaciones de vuelos desde entonces.

Según un comunicado de las autoridades aeroportuarias, el objetivo de este sistema consiste en reanudar la operaciones "con normalidad lo antes posible" ya que Collins, el proveedor estadounidense de servicios externos encargado de estas tareas, "no puede confirmar que los sistemas afectados por el ciberataque puedan restaurarse".

Según el mismo texto, el aeropuerto de Bruselas, tras consultarlo con esta empresa, ha decidido adelantar la puesta en marcha de esta herramienta, que estaba inicialmente prevista para noviembre de 2025.

Este instrumento requiere nuevos servidores y 500 nuevas estaciones de trabajo y se espera que, a partir del lunes, las areolíneas puedan conectarse de manera paulatina, aunque normalmente el sistema suele llevar semanas de preparación.