Ciberataque afecta aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres

POR EFE

La compañía que presta servicios de facturación y embarque en la mayoría de aeropuertos de Europa sufrió en la noche del viernes un ciberataque de origen desconocido que está afectando a las terminales aéreas de Bruselas, Heathrow de Londres y al alemán de Berlín-Brandeburgo.

"Hubo un ciberataque en la noche del viernes, 19 de septiembre, contra los sistemas del proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos de europeos, incluido el de Bruselas", advirtió el aeródromo de la capital de Bélgica, donde hubo más de veinte vuelos afectados.

Debido a la incidencia, que supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual, se cancelaron nueve vuelos y otros quince sufrieron retrasos de una hora o más, según informó el propio aeropuerto a la prensa bruselense.

El aeropuerto de Bruselas, que preveía este sábado la salida de 35.000 pasajeros, aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.