Banco Mundial prevé una subida de 24% en precios de la energía, en 2026

Por: Revistaeyn.com - Agencias

El impacto de la guerra en Irán comienza a sentirse con fuerza en la economía global. El más reciente informe del Banco Mundial anticipa un aumento de 23,6% en los precios de la energía en 2026, impulsado por las tensiones en Oriente Medio y sus efectos sobre los mercados internacionales.

Este incremento situaría los precios en su nivel más alto desde 2022, cuando la invasión de Ucrania alteró profundamente el equilibrio energético mundial. La principal variable detrás de esta proyección es la interrupción del suministro, especialmente en rutas clave como el estrecho de Ormuz.

Según el BM, se espera que la fase más crítica de las disrupciones finalice en mayo, permitiendo una recuperación gradual del transporte marítimo. Bajo este escenario, el precio del crudo Brent promediaría US$86 por barril en 2026, frente a los 69 dólares registrados en 2025.

No obstante, la previsión incluye una moderación hacia finales del año y una estabilización en 2027, cuando el barril podría descender a unos US$70. Este comportamiento dependerá en gran medida de la capacidad de recuperación de las exportaciones desde el golfo Pérsico y del estado de la infraestructura petrolera.

El informe advierte que cualquier retraso en la reapertura total de Ormuz o una escalada del conflicto podría elevar el precio del Brent a un rango de US$95 a US$115 , intensificando las presiones inflacionarias a nivel global.