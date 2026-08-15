Brasil: arranca la campaña con empate técnico entre Lula y Bolsonaro

Por: EFE

Luiz Inácio Lula da Silva empezará la carrera por la reelección en su cuna política, en São Bernardo do Campo, a las afueras de São Paulo, desde donde encabezó un combativo movimiento obrero en plena dictadura militar (1964-1985).

En tanto, el hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, dará su primer mitin en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, bastión político de su familia.

Como ya ocurrió en 2018 y 2022, el pleito se perfila como un pulso entre el progresismo que abandera Lula, única opción viable de la izquierda a sus 80 años, y la derecha que encarna el bolsonarismo, comandado por Flávio, ungido por su padre como su sucesor.

El campo conservador, no obstante, aparece fragmentando con la aparición de nuevos candidatos que intentan erigirse en el principal adversario de Lula. Estos son: el joven influencer Renan Santos, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, ligado al sector agropecuario, y el empresario Romeu Zema, exgobernador de Minas Gerais.

Con todo, ninguno llega al 5 % de las intenciones de voto, según la encuesta publicada el viernes por la firma Quaest, que prevé una segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro.

En ese hipotético balotaje, Lula aparece con 43% y Flávio, con 40%, es decir, ambos están empatados técnicamente dentro del margen de error, que es de dos puntos. Un 4% se mantiene indeciso, lo que puede ser crucial para definir la contienda.

Según el politólogo Claudio Couto, profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV), ese grupo de indecisos suele estar compuesto por mujeres, electores de clase media y aquellos que se declaran independientes.